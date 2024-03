《如果你先我一步聽見》特展老穀倉再現東海岸藝術活力

跨越雙重感官的體驗一旦結合了在地人文風土,總能為觀賞者激盪出奇思妙想。「臺灣美術基金會」首次應「台灣好基金會」邀請,由音樂藝術家王榆鈞擔任策展人、精選21件藝術銀行收藏作品,加上收錄自106位池上人聲而成的人聲無伴奏音樂,於「池上穀倉藝術館」的60載老穀倉內獻上一場別開生面的《如果你先我一步聽見》(if you HEAR it before me)特展,更展現藝術、東海岸與在地的鮮明藝文氣息。

由文化部委託臺灣美術基金會執行的「藝術銀行」是於2013年啟動,並以扶植潛力藝術家和推廣全民美學為目的,至今已收購台灣當代藝術家作品累積約三千餘件。主辦方之一的「台灣好基金會」則是自2009年開始已在池上駐點扎根,相繼以「池上秋收稻穗藝術節」、「藝術家駐村計畫」與「池上穀倉藝術館」嘗試和池上鄉親合作、形塑「文化」米鄉。2023年時「台灣好基金會」便曾邀請10位藝術家與300多位池上在地民眾共同打造《水生土長池上人:藝術共創展》,同年亦推出《池上.薪傳》特展,其中音樂藝術家王榆鈞便曾參加該次特展、並創作了<水也四部曲>的多媒體作品。

「台灣好基金會」董事長柯文昌表示,「這一次我們邀請臺灣美術基金會合作,就是希望為池上穀倉藝術館打開更多可能性,同時,也希望透過策展人王榆鈞的角度,體現一個不一樣的『藝術在池上』的概念和感動。」而臺灣美術基金會執行長林平也分享,本次的展覽對藝術銀行共有三個層面的跨越:其一是跨越中央山脈把作品帶到池上、其二是邀請了非視覺藝術界的策展人進行跨域合作,以及展覽本身的體驗跨越了聽覺與視覺兩個不同藝術媒介,同時他並表示,「今年是藝術銀行第11年,『跨越』也是我們走進下個十年的自我承諾,希望在藝術推廣的路上能跨越實質與非實質的藩籬,發揮社會力,讓藝術更有溫度。」

回到展覽本身,策展人王榆鈞以「本然與地緣」、「光影與媒材翻轉」、「觀念與媒介」、「意識與時間」、「生命與邊界」為5大概念,並精選了21件藝術銀行購藏作品,藝術家包含了林宜炫、林奕維、陳誼嘉、林瑋萱、陳硯平、王雅慧、劉文瑄、許馨文、石晉華、劉文德、蕭雅心、洪韵婷、邱掇、張若綺、黃秋月、徐偉綸、黃金福、伊命、林信源、鄭麗雲與林冠名等21位,再加上空間中聲音的編排設計:成為一次聽覺、視覺的沈浸式藝術體驗。