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《如果你先我一步聽見》特展老穀倉再現東海岸藝術活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「池上穀倉藝術館」的60載老穀倉內，正展出《如果你先我一步聽見》特展。圖／台灣好基金會提供
「池上穀倉藝術館」的60載老穀倉內，正展出《如果你先我一步聽見》特展。圖／台灣好基金會提供

跨越雙重感官的體驗一旦結合了在地人文風土，總能為觀賞者激盪出奇思妙想。「臺灣美術基金會」首次應「台灣好基金會」邀請，由音樂藝術家王榆鈞擔任策展人、精選21件藝術銀行收藏作品，加上收錄自106位池上人聲而成的人聲無伴奏音樂，於「池上穀倉藝術館」的60載老穀倉內獻上一場別開生面的《如果你先我一步聽見》（if you HEAR it before me）特展，更展現藝術、東海岸與在地的鮮明藝文氣息。

由文化部委託臺灣美術基金會執行的「藝術銀行」是於2013年啟動，並以扶植潛力藝術家和推廣全民美學為目的，至今已收購台灣當代藝術家作品累積約三千餘件。主辦方之一的「台灣好基金會」則是自2009年開始已在池上駐點扎根，相繼以「池上秋收稻穗藝術節」、「藝術家駐村計畫」與「池上穀倉藝術館」嘗試和池上鄉親合作、形塑「文化」米鄉。2023年時「台灣好基金會」便曾邀請10位藝術家與300多位池上在地民眾共同打造《水生土長池上人：藝術共創展》，同年亦推出《池上．薪傳》特展，其中音樂藝術家王榆鈞便曾參加該次特展、並創作了＜水也四部曲＞的多媒體作品。

「台灣好基金會」董事長柯文昌表示，「這一次我們邀請臺灣美術基金會合作，就是希望為池上穀倉藝術館打開更多可能性，同時，也希望透過策展人王榆鈞的角度，體現一個不一樣的『藝術在池上』的概念和感動。」而臺灣美術基金會執行長林平也分享，本次的展覽對藝術銀行共有三個層面的跨越：其一是跨越中央山脈把作品帶到池上、其二是邀請了非視覺藝術界的策展人進行跨域合作，以及展覽本身的體驗跨越了聽覺與視覺兩個不同藝術媒介，同時他並表示，「今年是藝術銀行第11年，『跨越』也是我們走進下個十年的自我承諾，希望在藝術推廣的路上能跨越實質與非實質的藩籬，發揮社會力，讓藝術更有溫度。」

回到展覽本身，策展人王榆鈞以「本然與地緣」、「光影與媒材翻轉」、「觀念與媒介」、「意識與時間」、「生命與邊界」為5大概念，並精選了21件藝術銀行購藏作品，藝術家包含了林宜炫、林奕維、陳誼嘉、林瑋萱、陳硯平、王雅慧、劉文瑄、許馨文、石晉華、劉文德、蕭雅心、洪韵婷、邱掇、張若綺、黃秋月、徐偉綸、黃金福、伊命、林信源、鄭麗雲與林冠名等21位，再加上空間中聲音的編排設計：成為一次聽覺、視覺的沈浸式藝術體驗。

《如果你先我一步聽見》展覽已由即日起開展，展出時間為每周三至每周日、早上10點半至傍晚5點半，入門需收全票50元、優惠票20元，唯池上在地鄉親出示證件則可免費入場。如欲瞭解更多資訊，亦可電洽池上穀倉藝術館，電話為：089-862-089、提前詢問預約。

藝術家伊命的作品《穿透》。圖／台灣好基金會提供
藝術家伊命的作品《穿透》。圖／台灣好基金會提供
《如果你先我一步聽見》已於即日起於池上穀倉藝術館，每周三至日展出。圖／台灣好基金會提供
《如果你先我一步聽見》已於即日起於池上穀倉藝術館，每周三至日展出。圖／台灣好基金會提供
《如果你先我一步聽見》策展人王榆鈞。圖／台灣好基金會提供
《如果你先我一步聽見》策展人王榆鈞。圖／台灣好基金會提供
臺灣美術基金會林平執行長致詞時表示，本次展覽對藝術銀行共有三層面的跨越意義，而跨越也是臺灣美術基金會走進下個十年的自我承諾。圖／台灣好基金會提供
臺灣美術基金會林平執行長致詞時表示，本次展覽對藝術銀行共有三層面的跨越意義，而跨越也是臺灣美術基金會走進下個十年的自我承諾。圖／台灣好基金會提供
藝術家劉文瑄之作品《死亡是一場在靈魂與塵土之間的對話》。圖／台灣好基金會提供
藝術家劉文瑄之作品《死亡是一場在靈魂與塵土之間的對話》。圖／台灣好基金會提供
藝術家林瑋萱之作品《海嘯龍捲風》。圖／台灣好基金會提供
藝術家林瑋萱之作品《海嘯龍捲風》。圖／台灣好基金會提供
台灣好基金會柯文昌董事長致詞時表示，本次邀請臺灣美術基金會合作，正是希望為池上穀倉藝術館打開更多可能。圖／台灣好基金會提供
台灣好基金會柯文昌董事長致詞時表示，本次邀請臺灣美術基金會合作，正是希望為池上穀倉藝術館打開更多可能。圖／台灣好基金會提供
藝術家洪韵婷之作品《旅行的儀式》。圖／台灣好基金會提供
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藝術家 藝術館 音樂

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