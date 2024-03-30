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週末逛台北電器展 奇美滿萬抽OLED 買LG冷氣滿額送空氣清淨機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
賀軍翔親手簽名在奇美空調機上進行競價拍賣，讓現場幸運粉絲得標直接帶回家收藏。圖／奇美家電提供
賀軍翔親手簽名在奇美空調機上進行競價拍賣，讓現場幸運粉絲得標直接帶回家收藏。圖／奇美家電提供

台北電器空調影音3C大展即日起至4月1日於台北世貿一館盛大展出，奇美家電現場展出品牌全系列產品，並首度亮相Google TV G2系列液晶顯示器、星緻/星雅系列變頻冷暖空調新品。活動期間，除了展場價下殺優惠，買大電送小電之外，更有全產品消費滿萬現場抽大獎、OLED天天送活動，提供超過300個千元獎項，中獎率100%。

展場首推「G2系列液晶顯示器」新品，採用最新Google TV系統，可隨心切換Google帳號，讓全家人自行設定專屬主頁，享有個人化的娛樂推薦與紀錄。遙控器更附有一鍵串流Netflix、YouTube、Prime Video、YouTube Music快捷鍵，搭載Dolby Vision杜比視界與Dolby Atmos杜比全景聲打造影院級的視聽饗宴。

迎接夏季，全新「星緻/星雅系列變頻冷暖空調」，導入奇美獨家調校技術「全直流變頻強力5D動力系統」，可使室內空間快速達到冷房及暖房，符合2025年國家新能效1級的標準。奇美更首創室內機、室外機「高效防鏽金鰭片」，提升防鏽效果，特別加入銅管防護塗層，更大幅延長了使用的壽命，同時搭載高效淨化濾網、自體防霉功能，展場購買享超值優惠價，更直接贈送最高價值近3,000元好禮，還可搭配貨物稅退稅與汰舊換新節能補助最高再省5,000元。

LG也在展場設置超大展區，展出品牌旗下完整商品系列，備戰夏日首推多款一級能效冰箱、冷氣，汰舊換新還能領政府節能補助，同時祭出多款OLED現場超強優惠最低6折起，搭配Soundbar再享合購優惠，升級居家視聽娛樂設備正是時候。

夏季首選LG WiFi雙迴轉變頻空調設有3段省電模式，當室內達到設定的溫度時，可依據室內人數多寡，透過ThinQ App或空調遙控器選擇80%、60%、40%調整運轉效能，智慧省電。現場冷氣滿萬送千，並附贈市值最高8千元標準安裝服務，刷卡再享12期0利率，購買指定冷氣並登錄再送最高價值2,500元即享券或消費滿9萬送LG空氣清淨機乙台。

最新美型又智慧的WashTower AI智控洗乾衣機搭載TurboWash 360勁速洗行程，結合離心力筒轉和四道變頻噴射水流，約30分鐘即可完成洗衣，同時減少耗水量與耗電量，擁有金級省水認證標章，省時省電更省水。家電展期間入手指定型號即贈3,000元即享券。

奇美更首創室內機、室外機「高效防鏽金鰭片」，提升防鏽效果。記者黃筱晴／攝影
奇美更首創室內機、室外機「高效防鏽金鰭片」，提升防鏽效果。記者黃筱晴／攝影
LG展場首推WiFi雙迴轉變頻空調，設有3段省電模式智慧省電，現場冷氣滿萬送千，購買指定冷氣並登錄再送最高價值2,500元即享券或消費滿9萬送LG空氣清淨機乙台。記者黃筱晴／攝影
LG展場首推WiFi雙迴轉變頻空調，設有3段省電模式智慧省電，現場冷氣滿萬送千，購買指定冷氣並登錄再送最高價值2,500元即享券或消費滿9萬送LG空氣清淨機乙台。記者黃筱晴／攝影
LG最受歡迎的衣物護理系列商品，全系列現場都有展示。記者黃筱晴／攝影
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CHIMEI奇美空調代言人偶像劇男神賀軍翔驚喜現身電器展奇美家電開幕活動。圖／奇美家電提供
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「G2系列液晶顯示器」新品現場買指定型號送行李箱、烤箱等好禮。記者黃筱晴／攝影
「G2系列液晶顯示器」新品現場買指定型號送行李箱、烤箱等好禮。記者黃筱晴／攝影
奇美家電首次展出「星緻/星雅系列變頻冷暖空調」，奇美獨家調校技術「全直流變頻強力5D動力系統」，可快速達到冷暖房，符合2025年國家新能效1級。圖／奇美家電提供
奇美家電首次展出「星緻/星雅系列變頻冷暖空調」，奇美獨家調校技術「全直流變頻強力5D動力系統」，可快速達到冷暖房，符合2025年國家新能效1級。圖／奇美家電提供

冷氣 省水 省電

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