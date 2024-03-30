週末逛台北電器展 奇美滿萬抽OLED 買LG冷氣滿額送空氣清淨機

台北電器空調影音3C大展即日起至4月1日於台北世貿一館盛大展出，奇美家電現場展出品牌全系列產品，並首度亮相Google TV G2系列液晶顯示器、星緻/星雅系列變頻冷暖空調新品。活動期間，除了展場價下殺優惠，買大電送小電之外，更有全產品消費滿萬現場抽大獎、OLED天天送活動，提供超過300個千元獎項，中獎率100%。

展場首推「G2系列液晶顯示器」新品，採用最新Google TV系統，可隨心切換Google帳號，讓全家人自行設定專屬主頁，享有個人化的娛樂推薦與紀錄。遙控器更附有一鍵串流Netflix、YouTube、Prime Video、YouTube Music快捷鍵，搭載Dolby Vision杜比視界與Dolby Atmos杜比全景聲打造影院級的視聽饗宴。

迎接夏季，全新「星緻/星雅系列變頻冷暖空調」，導入奇美獨家調校技術「全直流變頻強力5D動力系統」，可使室內空間快速達到冷房及暖房，符合2025年國家新能效1級的標準。奇美更首創室內機、室外機「高效防鏽金鰭片」，提升防鏽效果，特別加入銅管防護塗層，更大幅延長了使用的壽命，同時搭載高效淨化濾網、自體防霉功能，展場購買享超值優惠價，更直接贈送最高價值近3,000元好禮，還可搭配貨物稅退稅與汰舊換新節能補助最高再省5,000元。

LG也在展場設置超大展區，展出品牌旗下完整商品系列，備戰夏日首推多款一級能效冰箱、冷氣，汰舊換新還能領政府節能補助，同時祭出多款OLED現場超強優惠最低6折起，搭配Soundbar再享合購優惠，升級居家視聽娛樂設備正是時候。

夏季首選LG WiFi雙迴轉變頻空調設有3段省電模式，當室內達到設定的溫度時，可依據室內人數多寡，透過ThinQ App或空調遙控器選擇80%、60%、40%調整運轉效能，智慧省電。現場冷氣滿萬送千，並附贈市值最高8千元標準安裝服務，刷卡再享12期0利率，購買指定冷氣並登錄再送最高價值2,500元即享券或消費滿9萬送LG空氣清淨機乙台。