500年工坊加持！Delvaux共生系列香港K11 MUSEA秀奇趣

對百年歷史的精品品牌而言，與新銳藝術家合作常能巧納創意活水、迸發驚喜。比利時王室愛用的Delvaux，正於香港K11 MUSEA帶來「共生」藝術展，更有和90後藝術家合作的2024春夏的全新系列：「共生（Mutualism）」系列限定包款，展現百年老舖的銳意突破。

1829年成立的Delvaux，早在1883年已是比利時皇室御用供應商，至今在全世界更擁有多達60多個專賣店。然傳統不必然是限制，Delvaux依然持續創新，像是大型款的Tempête便曾推出XXL迷彩男性款，Brillant包則有過以刺繡工藝結合花火為主題的訂製高單價款式。而本次展出的：「共生」系列則是與1990年出生的34歲藝術家Kasper Bosmans合作，以工藝、抽象圖案和繽紛色彩，將經典賦予新時代的奇趣詮釋。

Delvaux在與Kasper Bosmans合作時，共同聚焦在「紋章 / 家徽」的主題，一如日本戰國時代地方諸侯各自擁有「紋章」，西方的貴族、騎士同樣擁有「家徽」象徵氏族（House）的威望。時至今日，或已少有「家徽」的存在，但紋章也代表了一群人的集體意識，基於對美、文化的共鳴，自成社群（Society），也成為今日聯名系列「共生」帶來的聯想。全系列將野狼、星芒、騎士盾牌、化為童趣的幾何圖形，並以多重形式成為Delvaux包款的外觀特色，像是擁有500年歷史的奧布松工坊（Aubusson atelier of Robert DuFour）織錦、製程耗時的琺瑯、懷舊感的黃銅、帶有亮光的漆器，全系列並帶來Brillant、Cool Box、Pin、Tempête四個系列的多個包款。

在香港K11 MUSEA Golden Ball的展場空間裡，我們看到大量的藝術家作品與包款共同陳列，像是Brillant Black Edition Legend彩色款，其正反兩面或各有不同圖案，正面為包含星芒的騎士盾牌、背面則有一株煥發生機的樹木、亦有人說看似心臟，帶來豐富想像；另外Tempete XL Chimera包彩色款則運用了森林綠色的皮革，並結合法國奧比松的雙面織錦，並搭配銀色金屬雙飾釘搭扣其中一面是狼，象徵了人與狼的互相馴服、共生，另一面則帶來了生命之樹。

最特別的更有一枚DELVAUX Brillant Mini Talisman包黑色款，表面飾有藝術家手繪感的8個銀色印畫花符號如A City繪製了城堡象徵著家園與歸屬，The Call to Adventure是奮而起身面對挑戰、The Hero則是藝術家Kasper Bosmans的寵物驢子，附有剪刀圖案的Detachment則有自我突破的意念，而蜥蜴之眼則代表了智慧，以小巧生物卻對著廣大世界有著細膩入微的觀察...更因為這些符碼的齊聚，也像一次帶齊各式「護身符」上身。這些銀色的字樣或圖案是以超耐久的銀色金屬油墨印製在皮革上，同時為了確保扣鎖開闔處不會導致印花的損壞，這只Brilliant Mini Talisman包款將使用磁扣，同系列另有兩枚不同顏色的Come卡夾。