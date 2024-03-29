台北國際插畫博覽會 4月3日花博公園登場

台灣插畫圈年度盛事「2024 Illustration Taipei台北國際插畫博覽會」即將在4月3日於台北花博公園爭豔館展出，集結國內外優秀創作者與知名特色插畫品牌參展，邀請熱愛插畫藝術與生活的民眾，一同高唱屬於自己的主打歌，立法院教文委員會多位立委也預計去看展支持，共襄盛舉。

「Illustration Taipei 台北國際插畫博覽會」在2022年首屆即展現超高人氣與創作能量，讓以「插畫」為單一主軸的博覽會，瞬間成為作者與觀者間重要交流平台，許多富有才華與能量之創作者不斷投身插畫界，反應出業界之蓬勃發展與未來廣域突破之可能性，也創下台灣史上以插畫為主體的最高觀賞及參與人次之展覽。

展會期間，主舞台區將會開放創作者上台分享創作歷程與創意展演，4月3日將安排韓國知名圖像創作者品牌分享，同時也會舉辦多場簽名會，4月5、6日陸續登台的有鹿人（台灣）、蘋果妹（日本）與NOMA（韓國）等各國高人氣創作者，讓民眾有機會與欣賞的作家交流互動。

此次博覽會期間，也舉辦「我的推薦歌單-插畫獎」、「征韓代表團」以及「香港插畫節 ILLUSMONTAGE畫刊掠版行動等活動，透過公開徵件與評選機制，讓台灣創作者有機會公開發表自身創作，也有機會爭取至韓國展覽或於香港畫刊上露出。透過不同方式爭取更多跨界合作，展會主辦望能以實際行動展現支持插畫創作，以及推廣創作風氣之宗旨。