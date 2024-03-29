Simone Rocha X 喜事集團 亞洲首旗艦店台北正式開幕

有別於法國的浪漫詩意、義大利的熱情自由，英倫的時尚品牌常在破格前衛中又帶有貴族或迷幻的氣息。以蝴蝶結、蕾絲、刺繡為經典元素的設計師同名品牌Simone Rocha，先前曾為喜事國際於2015年引入台灣，並在2022取得總代理、同年開設首間專門店，日前更在台北開設了亞洲首間Simone Rocha旗艦店，讓時尚品味與英倫風格0時差，設計師本人亦二度親自現身，展示與喜事國際的好交情，更有對台灣市場的重視。

喜事集團營運長宋安（右）與設計師Simone Rocha原就有著好交情，並於活動中開心合影。圖／喜事集團提供 （由右至左）喜事集團董事長宋毅、創辦人馮亞敏、營運長宋安與執行長宋文。圖／喜事集團提供

受到BLACKPINK成員Jennie、怪奇比莉（Billie Eilish）、蕾哈娜（Rihanna）等多位名人喜愛的Simone Rocha成立於2010年，並在2016曾獲英國British Fashion Awards的女裝設計師大獎。設計師熱愛薄紗、蕾絲、緞帶、珍珠、蓬袖等維多利亞時代的古典華美元素，並大量納入服裝、配件與包款設計，其整體帶有耽美但幽微的黑暗氣息，因此又有「黑暗洋娃娃」的聯想，也是Simone Rocha所為人喜愛的夢幻魅力。

花卉、蕾絲、緞帶、蝴蝶結，已成為Simone Rocha最為人熱愛的設計元素。圖／翻攝自 IG @ simonerocha_

由於受到也是服裝設計師的父親John Rocha影響，Simone Rocha的服裝雖是Ready to Wear成衣，卻有相近於高級訂製服的費工，像是其對蕾絲的運用便營造出類婚紗的華麗感、實穿且舒適。品牌並在2023年推出男裝系列，並將珍珠元素運用於男性襯衫領片，形塑以非典型的新派英倫紳士風格。

上個月發表的Simone Rocha 2024秋冬秀上，從膠鞋上「長」出的水晶、結合連帽的薄紗束腰結構，以及長在眉毛上的「玫瑰」，都顯示了Simone Rocha的個性、前衛與非一般甜美。圖／翻攝自 IG @ simonerocha_（合成圖）

而正式開幕的大安旗艦店內更帶來2024春夏最新系列，並以花朵、蛋糕、薄紗等元素成為本季主軸，大量運用布料皺褶催生出的立體玫瑰花朵出現在褲裝或裙裝的腰間，不時更藏在薄紗布料內夾層或風衣上、顛覆想像，堆疊的蕾絲線條與飄逸緞帶也是Simone Rocha拿手特色，為服裝賦予了豐富層次感與質感，尤其在先前曾推出小巧可愛的蛋殼造型皮革手拿包後，珍珠鏈條也持續與新款手拿包結合，本季並有以一顆「雙層」的白色結婚蛋糕最為搶鏡，令人不禁莞爾，新款Valentine手提包也帶來兩種尺寸，其中大型款也結合了珍珠揹帶，俐落、明快，甜美也都會感，傳遞了Simone Rocha的經典風格。配件系列另包含結合緞帶、緞帶、珍珠的芭蕾舞鞋或厚底涼鞋，以及緞帶造型的粉色耳飾或黑色胸針，甜美浪漫。

開幕限定的Simone Rocha珍珠背帶零錢包，價格店洽。圖／喜事集團提供