太搞笑！7-ELEVEN門市預購推「差點被騙」系列零食點心　棉花糖包裝像衛生紙、大型橡皮擦裝魷魚絲

今年愚人節準備好開啟「別相信任何人」的模式了嗎？7-ELEVEN觀察到消費者對於趣味性零食的喜愛，7-ELEVEN門市預購將平時性零嘴點新商機結構豐富化，即日起推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，「大成沙拉油爆米花雙享桶」延續去年熱銷的經典款大成沙拉油桶包裝，內容物換成爆米花；「窯烤山寨村火柴棒餅乾」像是放大版火柴；還有外觀根本就是衛生紙的「春風超細柔手撕棉花糖」，「PentelX胡同炭烤魷魚絲」大型橡皮擦裡面裝的竟是胡同招牌元氣碳烤魷魚絲；偽裝成章魚的「揪嗨派章魚造型香腸麵包」造型更是超獵奇！

此外，7-ELEVEN線上「OPENPOINT行動隨時取」自3月31日至4月1日推出限時2天活動，包含CITY CAFE大杯濃萃美式410杯10,000元，最多省10,500元，每日限量2,000組；以及CITY CAFE厚乳拿鐵410杯16,000元，最多省10,650元，每日限量2,000組，超狂價格、濃濃誠意，愚人節不愚人，還可揪團購買或轉贈分享，讓快樂加倍。（同品項、同規格及同價位可冰熱互換，每日每會員限購2組，兌換期間至8月31日，更多資訊請見OPENPOINT APP說明）