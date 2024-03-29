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太搞笑！7-ELEVEN門市預購推「差點被騙」系列零食點心　棉花糖包裝像衛生紙、大型橡皮擦裝魷魚絲

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN門市預購將平時性零嘴點新商機結構豐富化，即日起推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購將平時性零嘴點新商機結構豐富化，即日起推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心。圖／7-ELEVEN提供

今年愚人節準備好開啟「別相信任何人」的模式了嗎？7-ELEVEN觀察到消費者對於趣味性零食的喜愛，7-ELEVEN門市預購將平時性零嘴點新商機結構豐富化，即日起推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，「大成沙拉油爆米花雙享桶」延續去年熱銷的經典款大成沙拉油桶包裝，內容物換成爆米花；「窯烤山寨村火柴棒餅乾」像是放大版火柴；還有外觀根本就是衛生紙的「春風超細柔手撕棉花糖」，「PentelX胡同炭烤魷魚絲」大型橡皮擦裡面裝的竟是胡同招牌元氣碳烤魷魚絲；偽裝成章魚的「揪嗨派章魚造型香腸麵包」造型更是超獵奇！

此外，7-ELEVEN線上「OPENPOINT行動隨時取」自3月31日至4月1日推出限時2天活動，包含CITY CAFE大杯濃萃美式410杯10,000元，最多省10,500元，每日限量2,000組；以及CITY CAFE厚乳拿鐵410杯16,000元，最多省10,650元，每日限量2,000組，超狂價格、濃濃誠意，愚人節不愚人，還可揪團購買或轉贈分享，讓快樂加倍。（同品項、同規格及同價位可冰熱互換，每日每會員限購2組，兌換期間至8月31日，更多資訊請見OPENPOINT APP說明）

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN門市預購推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，「久久津錦鯉造型綠豆冰糕」售價360元（7入），即日起至6月4日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，「久久津錦鯉造型綠豆冰糕」售價360元（7入），即日起至6月4日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，「春風超細柔手撕棉花糖」售價229元，即日起至5月5日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，「春風超細柔手撕棉花糖」售價229元，即日起至5月5日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」自3月31日至4月1日推出限時2天優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」自3月31日至4月1日推出限時2天優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，「大頭叔叔焦糖玫瑰鹽爆米花」46公分的大型包裝，裡面是可愛的蘑菇球爆米花，售價350元，即日起至6月4日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，「大頭叔叔焦糖玫瑰鹽爆米花」46公分的大型包裝，裡面是可愛的蘑菇球爆米花，售價350元，即日起至6月4日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，「揪嗨派章魚造型香腸麵包」售價159元，即日起至6月4日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，「揪嗨派章魚造型香腸麵包」售價159元，即日起至6月4日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」自3月31日至4月1日推出限時2天活動，CITY CAFE大杯濃萃美式410杯10,000元，CITY CAFE厚乳拿鐵410杯16,000元，每日皆限量2,000組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」自3月31日至4月1日推出限時2天活動，CITY CAFE大杯濃萃美式410杯10,000元，CITY CAFE厚乳拿鐵410杯16,000元，每日皆限量2,000組。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，「窯烤山寨村火柴棒餅乾」售價199元，即日起至5月5日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，「窯烤山寨村火柴棒餅乾」售價199元，即日起至5月5日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，日本Pentel飛龍文具與知名燒肉品牌胡同強強聯手推出「Pentel×胡同炭烤魷魚絲」，售價299元，即日起至5月5日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購推出超趣味的「差點被騙」系列零食點心，日本Pentel飛龍文具與知名燒肉品牌胡同強強聯手推出「Pentel×胡同炭烤魷魚絲」，售價299元，即日起至5月5日開放預購。圖／7-ELEVEN提供

愚人節 章魚 零食

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