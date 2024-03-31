手搖飲配料大蒐羅！Q彈珍珠成咀嚼控最愛



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「手搖飲配料」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的手搖飲配料排行。

在台灣，人手一杯的手搖飲料可說是日常街景的一部分，不論是炎炎夏日，還是寒冷的冬天，療癒的咀嚼感總讓人欲罷不能，而在百花齊放的眾多配料中，你可否曾好奇哪一種擁有最高的討論度？我們本次便針對「手搖飲配料」進行觀測，一起來看看哪一些手搖飲配料最受到網友熱議吧！

「手搖配料代表是「珍珠」! 「桂圓、燕麥」成健康飲品新寵兒

▲ 網友熱議TOP8手搖飲配料 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「手搖飲配料」的相關話題討論，可以發現「珍珠」最受到網友熱議。珍珠一直是手搖飲的代表性配料，不論是小珍珠、波霸等都受到許多人喜愛，例如網友說到「想大口吸Q彈珍珠…」、「本來想戒飲料的…根本逼我破戒」。

有趣的是，當有網友好奇問「最能代表台灣的飲料是什麼」時，便能發現許多的網友力挺「珍珠奶茶永遠滴神」、「當然是珍奶阿」，可見珍珠與奶茶的經典結合，在許多人心中占有重要地位。

而「奶蓋」亦從眾多配料中異軍突起，有網友如此評價道「芝士奶蓋與紅茶的奶香搭配絕妙」、「奶蓋讓層次大幅提升」，在清香的茶類上附上厚厚的奶蓋讓人欲罷不能，這使得每每店家推出相關新品時，總有網友大呼「看起來也太犯罪」、「好想下班去買一杯」。

另外，不少網友則推薦「燕麥」、「桂圓」等配料，「燕麥能很好的襯托茶香」、「外面的飲料熱量不能小看，但喝這個不會發胖」，認為燕麥除了獨特的口感與香氣，更能減輕身體負擔，甚至有網友以燕麥青茶去作為減肥時的飲料替代方案。

而桂圓配合紅棗茶、薑汁成為不少人的新選擇，適合天冷時來上暖呼呼的一杯來暖胃，更有網友直言「天冷了就該喝這個」！

了解以上網友討論的手搖飲配料後，你喜歡哪一種手搖飲配料呢？不論甚麼時候，香醇的茶品總讓人身心舒暢，不同的甜度、配料則能點綴與搭配當下的心情，下次點飲料時，不妨參考網友們推薦的配料，一起享受箇中滋味吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「手搖飲配料」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/20~2024/02/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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