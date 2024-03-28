兒童節將至，令大小朋友都開心的泡芙、甜甜圈也推出限時方案。「beard papa's」與「統一布丁」聯名推出「布丁系列泡芙」，還有全新派皮登場。至於「Mister Donut」則推出「小熊寶寶」造型波堤，還有「甜甜圈10入299元」的限時優惠。

連鎖日式泡芙「beard papa's」與「統一布丁」再度攜手，自4月1日至4月30日期間，聯名推出布丁系列泡芙，將統一布丁拌入經典卡士達內餡中，為餡料帶來滑潤的層次口感，同時也增加布丁與焦糖甜香。共計有日式、黑日式、菠蘿、mini等派皮可以選擇，每顆75元起。

除此之外，針對限定門市，還有全新派皮「脆糖耶克」。將日式泡芙沾裹麥芽糖之後烘烤，為派皮色澤、脆度都全面提昇，搭配香草卡士達或是布丁內餡均有特色，每顆75元起。

不僅攜手統一布丁，beard papa's也與團購甜點「塔吉特」首度聯名，共同研發「香草卡士達千層蛋糕」。將逐層手工堆疊岩燒蛋皮，搭配特製香草卡士達醬，帶來細緻不甜膩的滋味，8吋售價950元、單片90元，自4月1日起於塔吉特門市以及塔吉特官方商城販售。

同時beard papa's預計將在4月中旬於中和環球購物中心開幕，活動期間消費滿額即贈送香草泡芙優惠券，每日前50名再加贈品牌折疊環保袋。針對高雄漢神巨蛋店，4月中旬也將推出週年活動，完成任務即可參加抽獎，有機會獲得商品券300元及其他週邊贈禮。

迎接連假，Mister Donut限時推出萌度爆表的「小熊寶寶」，將小波堤圈裹上爽口的優格可可沾醬及草莓可可沾醬再畫上五官，化身可愛的迷你熊熊，每組45元。自3月29日至4月7日期間，還有「甜甜圈10入299元」的限時優惠，使用悠遊卡、悠遊付付款，再加贈蜜糖波堤1顆。