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香奈兒獅子圖騰再進化！全新珠寶展現王者帥氣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Lion Solaire de CHANEL系列TOI & MOI RING指間戒，約218萬2,000元。圖／香奈兒提供
Lion Solaire de CHANEL系列TOI & MOI RING指間戒，約218萬2,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）於 2024 年推出以獅子圖騰為主的「Lion Solaire de CHANEL」頂級珠寶系列，共包含一條項鍊、兩枚戒指與兩副耳環共五件全新創作，採用珍貴的白K金底座襯托純淨璀璨的白鑽，設計設計忠於獅子性格，展現8月19日誕生的香奈兒女士所隸屬的獅子星座特質與王者風範。

全新「Lion Solaire de CHANEL」系列珠寶，以獅子強壯、威嚴及咆哮之姿為靈感，由梨形及馬眼形切割鑽石延長的曲線線條構成鬃毛圖騰，並以鋪鑲或鑲嵌鑽石綴飾，形成綿延起伏的獅子圖騰，這些幾何線條最終匯聚而成貓科動物深邃而銳利的目光。其中一款戒指與耳環採用不對稱的設計，在展現王者風采之際也注入自由穿戴的隨性氣息。

除了因為香奈兒女士的星座是獅子座，使得「獅子」成為她設計中的經典元素與風格語彙中強而有力的符碼，是力量和美麗的象徵。香奈兒女士鍾愛的城市威尼斯，其守護圖騰正是一隻如陽光般燦爛莊嚴的飛獅，展現黃道十二宮之王的威風。

獅子圖騰於2012 年首次出現在香奈兒頂級珠寶作品中，出現在如今已經成為為香奈兒頂級珠寶文化資產典藏的卓越之作「Constellation du Lion」項鍊上。獅子更成為2013 年頂級珠寶「Sous le Signe du Lion」和2018年「L’esprit du Lion」系列的主要設計元素，以豐富的工藝手法和多樣的設計與語彙，完整演繹。2024年，全新「Lion Solaire de CHANEL」頂級珠寶系列，更近一步完美體現香奈兒頂級珠寶的極致能量與創造力。

Lion Solaire de CHANEL系列TOI & MOI RING指間戒，約218萬2,000元。圖／香奈兒提供
Lion Solaire de CHANEL系列TOI & MOI RING指間戒，約218萬2,000元。圖／香奈兒提供
Lion Solaire de CHANEL系列耳環，274萬4,000元。圖／香奈兒提供
Lion Solaire de CHANEL系列耳環，274萬4,000元。圖／香奈兒提供
Lion Solaire de CHANEL系列戒指 ，約149萬6,000元。圖／香奈兒提供
Lion Solaire de CHANEL系列戒指 ，約149萬6,000元。圖／香奈兒提供
Lion Solaire de CHANEL系列不對稱耳環，約193萬3,000元。圖／香奈兒提供
Lion Solaire de CHANEL系列不對稱耳環，約193萬3,000元。圖／香奈兒提供
Lion Solaire de CHANEL系列項鍊 ，約467萬6,000元。圖／香奈兒提供
Lion Solaire de CHANEL系列項鍊 ，約467萬6,000元。圖／香奈兒提供

獅子座 珠寶 香奈兒

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