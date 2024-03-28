香奈兒獅子圖騰再進化！全新珠寶展現王者帥氣
香奈兒（CHANEL）於 2024 年推出以獅子圖騰為主的「Lion Solaire de CHANEL」頂級珠寶系列，共包含一條項鍊、兩枚戒指與兩副耳環共五件全新創作，採用珍貴的白K金底座襯托純淨璀璨的白鑽，設計設計忠於獅子性格，展現8月19日誕生的香奈兒女士所隸屬的獅子星座特質與王者風範。
全新「Lion Solaire de CHANEL」系列珠寶，以獅子強壯、威嚴及咆哮之姿為靈感，由梨形及馬眼形切割鑽石延長的曲線線條構成鬃毛圖騰，並以鋪鑲或鑲嵌鑽石綴飾，形成綿延起伏的獅子圖騰，這些幾何線條最終匯聚而成貓科動物深邃而銳利的目光。其中一款戒指與耳環採用不對稱的設計，在展現王者風采之際也注入自由穿戴的隨性氣息。
除了因為香奈兒女士的星座是獅子座，使得「獅子」成為她設計中的經典元素與風格語彙中強而有力的符碼，是力量和美麗的象徵。香奈兒女士鍾愛的城市威尼斯，其守護圖騰正是一隻如陽光般燦爛莊嚴的飛獅，展現黃道十二宮之王的威風。
獅子圖騰於2012 年首次出現在香奈兒頂級珠寶作品中，出現在如今已經成為為香奈兒頂級珠寶文化資產典藏的卓越之作「Constellation du Lion」項鍊上。獅子更成為2013 年頂級珠寶「Sous le Signe du Lion」和2018年「L’esprit du Lion」系列的主要設計元素，以豐富的工藝手法和多樣的設計與語彙，完整演繹。2024年，全新「Lion Solaire de CHANEL」頂級珠寶系列，更近一步完美體現香奈兒頂級珠寶的極致能量與創造力。
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