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滿300送1盤、生鮭魚3貫60！壽司郎「員林大道店」開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「壽司郎彰化員林大道店」將於4月12日正式開幕。圖／壽司郎提供
「壽司郎彰化員林大道店」將於4月12日正式開幕。圖／壽司郎提供

登台邁向6週年的「壽司郎」，將於3月29日開設「彰化員林大道店」，乃是在台第40間、員林首間分店。為慶祝開幕，也將推出「生鮭魚2+1」、「地中海黑鮪魚中腹」等期間限定商品，還有滿額送資料夾、滿300送1盤、免費送大苑子爆米花等不同優惠。

即將開幕的「壽司郎彰化員林大道店」，位於員林市員林大道上，自3月29日至4月11日期間試營運，預計在4月12日正式開幕，乃是彰化第二間、員林市首間壽司郎分店。為迎接新店開幕，3月29日至4月4日，推出「生鮭魚2+1」，每盤60元；4月5日至4月11日，推出「地中海黑鮪魚中腹」，每盤40元。另外活動期間單筆消費滿300元以上，並完成社群任務，即可獲贈「紀念款A4資料夾」1個，送完為止。

3月29日至4月4日期間，凡於壽司郎彰化員林大道店內消費滿300元，完成社群任務，就可招待「紅盤商品」1盤（40元）。針對3月29日，當日前100組內用顧客，可獲得「大苑子莓好時光爆米花」1包。

針對壽司郎彰化員林大道店開幕，消費滿額就贈限定款A4資料夾。圖／壽司郎提供
針對壽司郎彰化員林大道店開幕，消費滿額就贈限定款A4資料夾。圖／壽司郎提供

員林 壽司郎 彰化

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