又聽到熟悉的音樂響起 民歌康乃馨母親節暖心開唱

今年初，民歌高鋒會宣布即將告別舞台迎向最後一場，令許多歌迷相當不捨。主辦單位聯合數位文創聽到大家的期盼，籌備「民歌康乃馨演唱會」，經過長時間的來回溝通，邀請施孝榮再次領軍，集結金曲三金歌王殷正洋、周治平、羅吉鎮、金智娟、于台煙、葉歡、陳艾湄共8位實力派民歌唱將，別具意義的於母親節當天(5/12)在台北國際會議中心攜手熱唱。「民歌康乃馨」除了唱出四、五年級中年歌迷的青春回憶，也將代表大眾將最優美、溫馨的歌曲獻給全天下敬愛的母親；演唱會門票3月28日中午12點在udn售票網獨家搶先開賣。

1974年，台大學生楊弦以余光中的現代詩〈鄉愁四韻〉譜寫為歌曲，隔年在台北中山堂舉辦「現代民謠創作演唱會」，被視為是台灣民歌運動的濫觴。半個世紀過去，這些歌曲依舊廣受大眾喜愛，都還傳唱在老、中、青三個世代。「2024民歌康乃馨演唱會」動員民歌「四王四后」輪番獻唱，施孝榮、周治平、羅吉鎮、金智娟與于台煙在多次的民歌演唱會收服無數歌迷耳朵，極度受到粉絲愛戴。而這次組合中的還邀請到現在較少在演出場合露面的三位民歌唱將─素有三金美譽的殷正洋，在第1屆金曲獎時便以《民歌語錄》獲得最佳男演唱人 ；以《我悄悄蒙上你的眼睛》獲得四白金超狂佳績的陳艾湄；還有現在多專注於戲劇作品並獲得電視金鐘獎女主角提名，其實是歌手出身的葉歡，代表作〈放我的真心在你的手心〉如今還是許多人心目中的神曲。

本次演唱會曲目每位歌手都將搬出自己最令人琅琅上口的經典好歌，是「全新」也是「全心」的編排，八位歌手都是實力無庸置疑的實力派唱將，勢必能讓台下觀眾聽得如癡如醉，共同回到時而熱情活力，時而滿愁善感的青春歲月中。

除了帶大家找回青春的印記，這次演唱會辦在母親節，八位民歌天王天后也應景安排一連串與「母親」相關的組曲，代表所有子女唱給全天下偉大的媽媽們聽，邀約粉絲一起進場歡度難忘的母親節。