連4天「小孩免費」！南洋燒烤BBQ、60款港點無限吃

隨著兒童節即將到來，青青國際餐飲集團推出兒童專屬優惠活動，包括「青青食尚－南洋無限燒烤BBQ」、「青青格麗絲－港點百匯」，連續4天可享「8歲以下孩童免費」的限時優惠，還有機會獲得「雙人餐券」，現賺1,978元。

鄰近台北故宮的「青青食尚花園會館」，園區內規劃有「南洋無限燒烤BBQ」提供有牛五花、紐西蘭低脂菲力、蒙特牛肋條、梅花豬、義式雞腿肉、塔可香魚、生烤魷魚等多種燒烤食材，均採無限量供應。4月4日至4月7日期間，8歲以下兒童憑證件，可享免費用餐（適用2016年4月30日後出生者，需1名大人陪同），1名大人與1名小孩，優惠價989元（已含服務費），成人用餐再招待「豐盛海陸盤」1份，內含帶殼鮑魚、戰斧豬、天使紅蝦及大草蝦。

位於桃園的「青青格麗絲－港點百匯」，則是主打現點現做的港式料理及粵菜，現場更有港味十足的復古推車服務，共計提供火焰櫻桃鴨、紹興醉雞、避風塘軟殼蟹等多種料理；更有孩子們必吃的冰火菠蘿包、香滑奶皇包、臘味蘿蔔糕等餐點，共計60餘款料理。4月4日至4月7日期間，同樣針對8歲以下兒童推出「免費用餐」（需1名大人陪同），1名大人與1名小孩，優惠價879元（已含服務費）