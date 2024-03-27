BRIDGESTONE全球戰略級 Tour B高爾夫球正式發表

台隆集團旗下子公司崇記貿易所代理的普利司通高爾夫球事業，發表全新性能產品 「TOUR B X / XS / RX / RXS」，是以前一代市場上暢銷與受到極高評價產品為基礎，開發出更能展現出不可思議的性能，全方位大幅提升表現的一款卓越產品，相信喜愛高爾夫球的玩家們將能夠輕鬆體驗到這款產品之細節與性能提升，充分享受到世界級設計製造水準所帶來的極致性能體驗。

該產品繼承了頂級高爾夫球職業球手為贏球所要求的「飛行後停止」的性能，並以全揮桿打擊的「高初速×低旋轉」、進攻打擊的低初速×高旋轉的「速度與旋轉控制技術」為基礎，進一步進化了全揮桿打擊的「逆風彈道」和進攻打擊時的「深厚感」。

總代理崇記貿易營運長張敬德與副理孫國綱針對新產品也指出，「深厚感」是傳奇選手老虎伍茲所要求的性能表現，聚氨酯的殼層新加上了制音和吸震材料的「NEW Reactive iQ Urethane Cover」，結合了從前一代繼承來的「駕馭感」加上「柔和的打擊聲」，實現了頂級職業球手所追求的打擊感。

此外，透過採用剛性和比重增加的「NEW High-Speed Inner Cover」作為中間層，產生了高初速，並全揮桿打擊時會有逆風低旋轉的效果，特別在鐵桿擊球時透過旋轉的適正化追求飛行距離的穩定化。此外，透過內層蓋高比重化的慣性距提升的效果，提高了推桿時的直行性與穩定性。

而談到普利司通高爾夫球未來台灣的行銷策略、通路經營、消費者溝通，擔任台隆集團崇記貿易普利司通高爾夫球事業顧問的林進賢表示，崇記貿易將致力於創新其高爾夫球行銷策略，以更有效地接觸消費者並拓展經銷商通路，提升在台灣市場的知名度與影響力，涵蓋線上線下平台。除提供經銷商全面的產品知識和銷售支持，產品體驗會以「接觸點的科學」理念為主軸，向消費者們確實地傳達產品的優勢並確保能獲得一致的優質體驗，以深化消費者的品牌忠誠度。

而採用TourB XS台灣高爾夫好手彭婕於今年3月18日於美國女子職業高爾夫協會（LPGA）次級巡迴賽獲得職業生涯首場冠軍。彭婕於2020年取得台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）會員資格，之後2022年投入美國女子職業高爾夫協會次級巡迴賽，近年都在台灣與美國兩地參賽，並持續取得佳績，相信能持續激勵喜愛高爾夫球運動的朋友。