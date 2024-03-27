準備好下手沒？adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季新款這天開賣

在去年一推出就引起潮流與時尚迷關注的adidas Originals聯名Fear of God Athletics系列，再度釋出全新春季款。既延續了設計師Jerry Lorenzo的美學基礎，並融合運動功能性，展現出最有個性的穿搭範本，而這一季也同樣限定於adidas Brand Center實體陳列並銷售。

在上一季，首個adidas Originals聯名Fear of God Athletics系列正式在台上市後，迅速就銷售一空，足見品牌加持魅力。而全新的春季系列曝光後，也讓許多消費者躍躍欲試，期待能很快上身穿搭。在Fear of God世界裡色彩本來就不是主角，因此春季系列的配色，幾乎與去年冬季相同，提供包括訓練背心、跑步緊身衣和短褲等單品。但最受到關注的仍是Athletics 86 Hi鞋款以及首季麂皮抓絨單品的回歸，讓人在隨興的搭配中，增添層次與細節，全系列也預計於4月3日開賣。

Converse x Patta Weapon OX低筒鞋，4,480元。圖／Converse提供

Converse也不落人後，帶來了與阿姆斯特丹街牌Patta合作系列，將經典元素與全天候機能面料互相結合，打造聯名鞋款與經典服飾單品。Converse精選耐磨布料，以反光印花點綴細節，來呼應Patta勇於開拓的品牌精神。像是系列中的低筒Weapon Ox鞋，採用Cordura防水布料製成鞋面，同時搭配黑色防泥膠條，煥新演繹經典籃球傳奇。而Chuck 70 Marquis鞋，有著三片式拼接運動網布內襯和CX泡沫緩震技術，並以Cordura防水面料迷彩印花鞋面，搭配D型環狀上鞋帶孔眼，打造全天候適用鞋款。不可錯過的還有Gold Standard金標T恤則搭配漸變染色印花，以及後背大面積3M反光油墨圖案，體現「風雨無阻」概念。

adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季系列，即將推出。圖／adidas Originals提供

adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季系列，即將推出。圖／adidas Originals提供

adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季系列，即將推出。圖／adidas Originals提供

adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季系列，即將推出。圖／adidas Originals提供

Converse x Patta Chuck 70 Marquis鞋，3,780元。圖／Converse提供