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準備好下手沒？adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季新款這天開賣

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
去年一推出就引起潮流與時尚迷關注的adidas Originals聯名Fear of God Athletics系列，再度釋出全新春季款。圖／adidas Originals提供
去年一推出就引起潮流與時尚迷關注的adidas Originals聯名Fear of God Athletics系列，再度釋出全新春季款。圖／adidas Originals提供

在去年一推出就引起潮流與時尚迷關注的adidas Originals聯名Fear of God Athletics系列，再度釋出全新春季款。既延續了設計師Jerry Lorenzo的美學基礎，並融合運動功能性，展現出最有個性的穿搭範本，而這一季也同樣限定於adidas Brand Center實體陳列並銷售。

在上一季，首個adidas Originals聯名Fear of God Athletics系列正式在台上市後，迅速就銷售一空，足見品牌加持魅力。而全新的春季系列曝光後，也讓許多消費者躍躍欲試，期待能很快上身穿搭。在Fear of God世界裡色彩本來就不是主角，因此春季系列的配色，幾乎與去年冬季相同，提供包括訓練背心、跑步緊身衣和短褲等單品。但最受到關注的仍是Athletics 86 Hi鞋款以及首季麂皮抓絨單品的回歸，讓人在隨興的搭配中，增添層次與細節，全系列也預計於4月3日開賣。

Converse x Patta Weapon OX低筒鞋，4,480元。圖／Converse提供
Converse x Patta Weapon OX低筒鞋，4,480元。圖／Converse提供

Converse也不落人後，帶來了與阿姆斯特丹街牌Patta合作系列，將經典元素與全天候機能面料互相結合，打造聯名鞋款與經典服飾單品。Converse精選耐磨布料，以反光印花點綴細節，來呼應Patta勇於開拓的品牌精神。像是系列中的低筒Weapon Ox鞋，採用Cordura防水布料製成鞋面，同時搭配黑色防泥膠條，煥新演繹經典籃球傳奇。而Chuck 70 Marquis鞋，有著三片式拼接運動網布內襯和CX泡沫緩震技術，並以Cordura防水面料迷彩印花鞋面，搭配D型環狀上鞋帶孔眼，打造全天候適用鞋款。不可錯過的還有Gold Standard金標T恤則搭配漸變染色印花，以及後背大面積3M反光油墨圖案，體現「風雨無阻」概念。

adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季系列，即將推出。圖／adidas Originals提供
adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季系列，即將推出。圖／adidas Originals提供

adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季系列，即將推出。圖／adidas Originals提供
adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季系列，即將推出。圖／adidas Originals提供

adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季系列，即將推出。圖／adidas Originals提供
adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季系列，即將推出。圖／adidas Originals提供

adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季系列，即將推出。圖／adidas Originals提供
adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季系列，即將推出。圖／adidas Originals提供

Converse x Patta Chuck 70 Marquis鞋，3,780元。圖／Converse提供
Converse x Patta Chuck 70 Marquis鞋，3,780元。圖／Converse提供

Converse x Patta Gold Standard T恤，1,980元。圖／Converse提供
Converse x Patta Gold Standard T恤，1,980元。圖／Converse提供

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