郭雪芙演繹完美車工鑽石 美照演繹摩登自信

美國鑽石品牌Hearts On Fire在母親節前夕發佈全新形象,二度與品牌摯友郭雪芙合作,「Modern Glamour現代之魅」為主題,演繹穿戴鑽石能令人感到時尚摩登的自信。有別母親節的傳統母女情境,全新形象現代摩登,採用肖像式手法拍攝,以直覺方式展現鑽石時尚。

郭雪芙表示,在配戴鑽石拍攝時,她除了感受到鑽石賦予的美麗與自信,也想起了鑽石象徵的繫絆,透過品牌完美的車工,顯得更加耀眼溫暖。她也表示,自從上次與Hearts On Fire合作至今,她感覺人生就像是打磨靈魂成為鑽石的過程,逐漸在各個角度都閃耀出亮眼光芒。身為品牌摯友的郭雪芙,此次拍攝三套作品,包括先前配戴即愛不釋手的品牌全新VELA與年度限定新作的LU,詮釋Hearts On Fire摩登面向。她最喜歡本次拍攝的VELA系列的戒指,而針對入門級新手,她則大力推薦限定新作LU系列。

因應母親節到來,品牌首度推出胸針新品。VELA系列中推出共三只的胸針,其中甚至有兩只可變換為項鍊配戴。VELA法式鑲嵌鑽石項鍊式兩用胸針以兩片羽翼作為靈感,並於中央做扭結設計和背部鑄造孔身提供鍊條穿越;VELA Twisted法式鑲嵌鑽石胸針則是在翅膀上鑲嵌一顆畫龍點睛的0.50克拉主鑽;VELA法式鑲嵌鑽石耳環式兩用胸針設計則可拆卸成一只胸針和一只耳環的翅膀,幻化多重樣貌。

除了全新設計,大多鑽飾也全面提供鉑金/白K金、玫瑰金與黃K金品項,為混搭疊戴提供完整豐富的選擇。新作並於三月底開始於全台百貨專賣店展開巡迴展出,替即將到來的母親節檔期暖身。

Hearts On Fire品牌摯友郭雪芙真摯演繹Modern Glamour現代之魅,揭開全新形象序幕。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire品牌摯友郭雪芙真摯演繹Modern Glamour現代之魅,揭開全新形象序幕。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire品牌摯友郭雪芙真摯演繹Modern Glamour現代之魅,揭開全新形象序幕。圖/Hearts On Fire提供