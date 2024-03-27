RICHARD MILLE「稱霸」F1澳洲大獎賽 挑戰無人之境
手表與汽車前者量體輕巧、文靜，後者則顯而易見、動感，但兩者都與時間、精準、機械與能量的分配有關。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE日前再傳捷報，在日前甫落幕的2024 F1一級方程式澳洲站（Australian Grand Prix）中，與品牌合作的法拉利車隊、麥拉倫車隊總計雄霸了前四名，展現了對2024開年旺盛的企圖心。
在一級方程式賽車的賽道上，每一圈的秒速分別或可能在1/10或1/100秒計，但在疊加上圈數之後卻產生了顯著的差異，一如手表的零件、厚度、精準度的細微分別都在1/10或1/100以內，但最終一只手表與其背後品牌的價值、總有著雲泥之別。日前的澳洲大賽中，不僅法拉利車隊車手Carlos Sainz完成手術後的首戰即獲得勝利，另一位品牌好友、前任F1世界冠軍的Fernando Alonso同樣表現亮眼，並已完成100次站上Top 3頒獎台的穩定優異表現，更展現一流車手、極速賽車與頂級名表間的緊密合作。
像是運用RICHARD MILLE自製CRMA7機芯的RM 67-02超薄自動上鍊腕表，其表殼以抗衝擊和高耐磨性的Carbon TPT®碳纖維或Quartz TPT®石英纖維打造；全表僅重32克，是RICHARD MILLE系列中最輕的自動表款，並為Fernando Alonso、以及RICHARD MILLE多個不同專業領域的品牌好友暨優異選手所配戴。
而回到與RICHARD MILLE合作的法拉利車隊車手身上，像是Carlos Sainz配戴的RM UP-01 Ferrari超薄腕表，便是一次史無前例的曠世「薄」作。基於RICHARD MILLE與Ferrari雙方的技術合作，最終以獲得專利的超薄發條盒與超薄擒縱結構，實踐了1.18毫米手上鍊機芯、1.75毫米不可思議的表殼厚度，表款並曾為知名樂手、LV現任男裝創意總監Pharrell Williams所配戴。
1.75毫米的厚度，在手上幾如一張信用卡的厚度，唯表款本身除了閱讀時間外，更有超越物理與想像力的極限，一如F1的車手們在每一次的直線衝刺、防禦與攻擊、高速過彎間，嘗試超越已知的數據極限，直至無人之境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言