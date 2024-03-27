快訊

寶林茶室案為「米酵菌酸毒素」所致？ 專家：若有就是國內首例

獨／全球PC龍頭聯想台灣分公司 傳今年裁員20％以上

00939終於不跌了！ 這幾檔成分股大漲救援

華航攜手米其林一星米香餐廳 15經典台式料理端上高空

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航今天宣布與台灣米其林一星台北美福大飯店米香餐廳推出「雲端台菜星級饗宴」區域線機上餐點。華航高星潢總經理（右三）、美福林偉德總經理（左三）、米香台菜陳永華總主廚（中）共同出席「雲端台菜星級饗宴」機上餐點記者會。圖／華航提供
華航今天宣布與台灣米其林一星台北美福大飯店米香餐廳推出「雲端台菜星級饗宴」區域線機上餐點。華航高星潢總經理（右三）、美福林偉德總經理（左三）、米香台菜陳永華總主廚（中）共同出席「雲端台菜星級饗宴」機上餐點記者會。圖／華航提供

華航空今天（27日）宣布與台灣米其林一星台北美福大飯店米香餐廳合作，推出「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理帶上高空，4月1日起於台灣出發的區域線如東南亞、兩岸及部份日韓航線全艙等亮相。華航表示，此次餐點為米香餐廳內熱門料理及部分隱藏菜單，全艙等品項多達 15 項，經雙方依據機上條件反覆研修，終將台灣在地好滋味端上萬呎高空。

華航總經理高星潢指出，作為國內航空業領導者，華航致力為旅客提供最優質的飛行體驗，餐飲方面陸續在不同航線與各料理領域佼佼者合作，米香善用當令在地食材為華航設計全艙等專屬佳餚，與華航「永續、環保」的經營理念結合，將家鄉味帶上高空，向國際宣傳台灣美食文化。華航也將持續優化空中餐飲的品質及多樣性，為旅客打造每一趟賓至如歸的旅程。

華航說明，米食在台灣飲食文化中占有重要地位，米香台菜總主廚陳永華承襲早年老師傅的料理手藝，重現台灣人的味覺記憶，將台菜獨樹一格的雅致搬上餐桌，讓「特色小吃」成精緻美味，並融合遍跡歐亞習得的烹飪技術，為傳統台式經典菜色注入新的靈魂，發展出包羅萬象的台菜料理，讓米香連續三年獲得米其林一星肯定。

此次「雲端台菜星級饗宴」商務艙/豪華商務艙餐點，首波推出前菜「梅汁鮑魚雞胸沙律」搭配主菜「乾燒明蝦烏魚子炒飯」，沙拉佐醬由陳主廚特別設計酸香甘美的百搭「梅汁醬」，­配上海陸雙鮮鮑魚及雞肉，主菜則選用嘉義野生烏魚子，鹹香的烏魚子拌炒 Q 彈米飯，搭配風味十足的乾燒明蝦，呈現滿滿台味。未來也將輪替不同菜色，包含前菜「松露海鮮纖沙律」、「芥味干貝櫻桃鴨」，主菜「招牌三杯雞番薯籤飯」、「番茄牛腩肉藜麥飯」等。

首波登場菜色還有豪華經濟艙前菜「梅汁沙拉鮮時蔬」、主菜「米香麻油松阪豬肉飯」及經濟艙主菜「米香糖醋雞丁飯」。香氣馥郁的古早味麻油與松阪豬翻炒，配上米飯令人食指大動；糖醋雞丁則是享譽國際的台式經典菜色，酸甜好滋味在高空飄香。日後也將有不同菜色交替上機，包括豪華經濟艙前菜「芒果蝦仁沙律」、「海陸鮮時蔬」，主菜「蔭瓜蛋黃蒸肉藜麥飯」、「蔭油雞球飯」，經濟艙主菜「招牌蝦仁炒米粉」、「紅趜燒豚肉飯」等。

華航近年持續優化機上餐點服務，與頂尖美味強強聯手，包含秉持低碳理念的米其林綠星陽明春天、台灣第一家米其林三星頤宮中餐廳，以及此次一星的米香餐廳，至今已累積五星榮耀；也與東京名店「燈燈庵」打造日式會席料理。除了主餐佳餚，機上點心、飲品及麵包亦求新求變，先後與精品甜點法朋甜點烘焙坊、人氣手搖飲五桐號、世界麵包冠軍陳耀訓聯名推出特色品項，期盼旅客能在高空享受到多元且精緻的空中饗宴。

商務艙首波推出前菜「梅汁鮑魚雞胸沙律」搭配「乾燒明蝦烏魚子炒飯」，選用嘉義野生烏魚子風味十足。圖／華航提供
商務艙首波推出前菜「梅汁鮑魚雞胸沙律」搭配「乾燒明蝦烏魚子炒飯」，選用嘉義野生烏魚子風味十足。圖／華航提供
首波推出豪華經濟艙前菜「梅汁沙拉鮮時蔬」搭配主菜「米香麻油松阪豬肉飯」。圖／華航提供
首波推出豪華經濟艙前菜「梅汁沙拉鮮時蔬」搭配主菜「米香麻油松阪豬肉飯」。圖／華航提供
商務艙/豪華商務艙餐點，首波推出前菜「梅汁鮑魚雞胸沙律」搭配主菜「乾燒明蝦烏魚子炒飯」。圖／華航提供
商務艙/豪華商務艙餐點，首波推出前菜「梅汁鮑魚雞胸沙律」搭配主菜「乾燒明蝦烏魚子炒飯」。圖／華航提供
經濟艙首波登場主菜為「米香糖醋雞丁飯」，台式經典菜色高空飄香。圖／華航提供
經濟艙首波登場主菜為「米香糖醋雞丁飯」，台式經典菜色高空飄香。圖／華航提供

料理 米其林 華航 餐廳

延伸閱讀

華航7月中復飛西雅圖 5架A321、3架貨機今年交付

華航再推米其林星級機上餐 攜手米香把台灣味推向國際

獨／華航今年又被駭！上百萬筆客戶個資流出 全被放上暗網出售

來帛琉就領「獎勵金250美元」！迎接華航4月1日起直飛增班

相關新聞

準備好下手沒？adidas Originals聯名Fear of God Athletics春季新款這天開賣

在去年一推出就引起潮流與時尚迷關注的adidas Originals聯名Fear of God Athletics系列，...

郭雪芙演繹完美車工鑽石 美照演繹摩登自信

美國鑽石品牌Hearts On Fire在母親節前夕發佈全新形象，二度與品牌摯友郭雪芙合作，「Modern Glamou...

築間酸菜魚4月1日搶進台中！祭整桌5折搶客 第2季全台再開5店

築間（7723）展店腳步持續加快，旗下最新品牌「築間酸菜魚」，繼高雄岡山、香港、基隆及新北永和之後，台中首店也訂4月1日...

RICHARD MILLE「稱霸」F1澳洲大獎賽 挑戰無人之境

手表與汽車前者量體輕巧、文靜，後者則顯而易見、動感，但兩者都與時間、精準、機械與能量的分配有關。頂級鐘表品牌RICHAR...

文佳煐又拿新代言 詮釋新款袋包美照仙氣滿滿 真的不給其他女星活路啊！

南韓女星文佳煐真的是人氣難擋，本就是時尚寵兒的她，近期又成為商務行李裝備品牌TUMI的代言人。而且新形象美照曝光，更是讓人驚嘆，既優雅又有著滿滿仙氣，不同過去的火辣風格，完全沒打算給其他女星活路啊！

Bottega Veneta推春夏新包Andiamo、Rumple就是愛旅行

隨著天氣的逐漸回溫，夏日的氣息似也在不遠處浮現。義大利品牌Bottega Veneta近日連續推出兩款新包：散發懷舊與旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。