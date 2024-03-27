華航攜手米其林一星米香餐廳 15經典台式料理端上高空

中華航空今天（27日）宣布與台灣米其林一星台北美福大飯店米香餐廳合作，推出「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理帶上高空，4月1日起於台灣出發的區域線如東南亞、兩岸及部份日韓航線全艙等亮相。華航表示，此次餐點為米香餐廳內熱門料理及部分隱藏菜單，全艙等品項多達 15 項，經雙方依據機上條件反覆研修，終將台灣在地好滋味端上萬呎高空。

華航總經理高星潢指出，作為國內航空業領導者，華航致力為旅客提供最優質的飛行體驗，餐飲方面陸續在不同航線與各料理領域佼佼者合作，米香善用當令在地食材為華航設計全艙等專屬佳餚，與華航「永續、環保」的經營理念結合，將家鄉味帶上高空，向國際宣傳台灣美食文化。華航也將持續優化空中餐飲的品質及多樣性，為旅客打造每一趟賓至如歸的旅程。

華航說明，米食在台灣飲食文化中占有重要地位，米香台菜總主廚陳永華承襲早年老師傅的料理手藝，重現台灣人的味覺記憶，將台菜獨樹一格的雅致搬上餐桌，讓「特色小吃」成精緻美味，並融合遍跡歐亞習得的烹飪技術，為傳統台式經典菜色注入新的靈魂，發展出包羅萬象的台菜料理，讓米香連續三年獲得米其林一星肯定。

此次「雲端台菜星級饗宴」商務艙/豪華商務艙餐點，首波推出前菜「梅汁鮑魚雞胸沙律」搭配主菜「乾燒明蝦烏魚子炒飯」，沙拉佐醬由陳主廚特別設計酸香甘美的百搭「梅汁醬」，­配上海陸雙鮮鮑魚及雞肉，主菜則選用嘉義野生烏魚子，鹹香的烏魚子拌炒 Q 彈米飯，搭配風味十足的乾燒明蝦，呈現滿滿台味。未來也將輪替不同菜色，包含前菜「松露海鮮纖沙律」、「芥味干貝櫻桃鴨」，主菜「招牌三杯雞番薯籤飯」、「番茄牛腩肉藜麥飯」等。

首波登場菜色還有豪華經濟艙前菜「梅汁沙拉鮮時蔬」、主菜「米香麻油松阪豬肉飯」及經濟艙主菜「米香糖醋雞丁飯」。香氣馥郁的古早味麻油與松阪豬翻炒，配上米飯令人食指大動；糖醋雞丁則是享譽國際的台式經典菜色，酸甜好滋味在高空飄香。日後也將有不同菜色交替上機，包括豪華經濟艙前菜「芒果蝦仁沙律」、「海陸鮮時蔬」，主菜「蔭瓜蛋黃蒸肉藜麥飯」、「蔭油雞球飯」，經濟艙主菜「招牌蝦仁炒米粉」、「紅趜燒豚肉飯」等。

華航近年持續優化機上餐點服務，與頂尖美味強強聯手，包含秉持低碳理念的米其林綠星陽明春天、台灣第一家米其林三星頤宮中餐廳，以及此次一星的米香餐廳，至今已累積五星榮耀；也與東京名店「燈燈庵」打造日式會席料理。除了主餐佳餚，機上點心、飲品及麵包亦求新求變，先後與精品甜點法朋甜點烘焙坊、人氣手搖飲五桐號、世界麵包冠軍陳耀訓聯名推出特色品項，期盼旅客能在高空享受到多元且精緻的空中饗宴。