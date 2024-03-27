經典拉拉再現身！舒潔推「4層衛生紙」　主打一張就夠

一提到衛生紙，大家最印象深刻的「代言人」，恐怕就是舒潔的拉不拉多幼犬，被暱稱為拉拉，而舒潔全新推出「舒潔極絨厚4層衛生紙」，主打一張就夠，廣告中更復刻30年前的洗腦經典舒潔拉拉衛生紙廣告神曲，搭配呆萌拉不拉多犬，在衛生紙堆中淘氣玩耍的畫面，新廣告一問世，讓不少網友大呼「回憶殺」。

舒潔的拉拉，可說是知名度最高的代言人，不少人對於又萌又可愛的拉不拉多犬，印象實在太深刻，因此新的廣告一上線，點閱率朝向百萬邁進。

而許多人在家使用抽取式衛生紙時，都會習慣一次抽兩抽，業者也陸續從一抽2張，進化到3張，如今舒潔推出的舒潔極絨厚4層衛生紙，更是一抽四張，強調更厚、更柔軟，比傳統三層衛生紙增厚30%，且採用經FSC國際森林委員會驗證的北歐永續原木纖維，以及氣墊科技蓬柔釋壓，整體觸感蓬鬆柔，而且遇濕不破，一張就夠，另外還通過皮膚科學測試，敏感肌也可以使用。