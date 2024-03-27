跟團搭機和家人拆散怪旅行社？ 旅遊業：因為不能選位

有網紅日前跟團去日本東京旅遊，批評去回程班機的座位都和家人、員工分開，並指還要拜託其他旅客幫忙換位，並強調他參加過很多團，「從來沒有這樣過」。該篇文章被分享到「靠北旅遊業」臉書粉專，從事領隊工作的網友紛紛表示，團體票確實不能選座位。

一名網紅在臉書發文表示，他這次跟團經驗很不滿意，因為出發和回程的班機，座位都跟家人、員工分開，完全沒有坐在一起，還得去拜託別人碰運氣的要求換位子。

「靠北旅遊業」有網友分享該篇文章，他表示，團體目前除了部分航空可以先選好外，絕大部分的都不能先排座位，「為何這位朋友卻說的好像就是全國的旅行社都可以，就你不能的感覺」。

其他網友表示，「姓氏一樣都不一定排在一起了，何況不同姓」、「飛機上的座位安排真的不是旅行社可以掌控的，疫情後更不行」、「現在團體位都不能選了！航空公司給團體的位子都很散！都給fit先選！我上次一團整團都坐中間，一個靠窗的都沒有」「我剛回一團21個人，拿到12個E，而且是在31排到67排之間」。

一名從事旅遊業的網友表示，「團體票不能選座位，大部份客人是不知道的。行前說明會我會講，或是在機場集合時也會講。這樣客人才不會有期待值落空」。

其他網友分享個人經驗，「疫情後，我家人跟了不同旅行社的團，去回都是拆開的啊」、「我帶小朋友跟團時，雖然機位沒有在一起，但導遊在我們上飛機後，主動幫我詢問有沒有人願意換位，讓我們母子坐在一起」。

也有網友表示，他參團很多次的經驗，團體機位不能選沒錯，但是其實也滿看領隊的，有些比較熱心的領隊會將所拿到的機位盡可能對團員做最好的安排，因為知道大家都想跟自己人坐在一起，所以一切都看運氣，當然領隊的熱忱也很重要。

有網友表示，自己買票到現場都不一定能排在一起了，要排通常都要加錢選位。旅行社拿的團票從以前就不能選位，除非自己跟旅行社加錢、加訂其它票種。以前是有領隊會團內協同換票換位，但這不是正規的，是私自換位，航空公司並不希望這種事情發生。如果有特殊餐，就更不可能換位，不要沒有常識不會動手查秀下限