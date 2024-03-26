身份證有「1、4、5」任2碼！ 「炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽
為迎接清明連假，主打鍋物吃到飽的「涮樂和牛」將於4月1日起全面升級菜單，推出指定價位「加價升級海鮮吃到飽」。活動期間身份證件含「1、4、5」任2碼，搭配指定方案，再享「炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。
目前在台共有3間門市的「涮樂和牛」，提供多種和牛創新吃法，並提供「精選豚．雞放題」、「安格斯黑牛放題」、「松阪．和牛放題」、「極上雙和牛放題」等吃到飽方案，無限量供應肉盤、時蔬、手工鍋物、美澳和牛咖哩、霜淇淋、飲品等內容，最低每人449元起。本次針對「精選豚．雞放題」與「安格斯黑牛放題」方案，同桌每成人加價100元，則可升級「海鮮吃到飽」，無限量供應「鮮甜白蝦」、「深海透抽」、「東石蛤蜊」、「鮮嫩巴沙魚」等4種海鮮品項。除此之外，還有可無限品嚐澳洲黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、日本國產和牛F1的「世界三大和牛」方案。
自4月1日至4月30日期間，含2成人以上同行，不限男女、不限時段，只要提前至少1日訂位，並主動告知參加活動，選擇「松阪．和牛放題／極上雙和牛放題／世界三大和牛放題」等指定方案，同行者任一人身分證、健保卡、護照號碼含「1、4、5」任兩碼，就可享「炙燒焦糖鮭魚握」加碼。（號碼可重複）
選擇「松阪．和牛放題」，除原有的黑松露和牛握、龍蝦沙拉和牛握各1貫之外，全桌每一成人加贈「炙燒焦糖鮭魚握」1貫。若選擇極上雙和牛放題方案、世界三大和牛放題方案，全桌可享黑松露和牛握、龍蝦沙拉和牛握，以及「炙燒焦糖鮭魚握」不限量吃到飽。
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