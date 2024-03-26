連3天9折、打卡送肉盤 個人燒肉「IKIGAI」插旗信義區

全家國際餐飲旗下個人燒肉品牌「IKIGAI 燒肉專門店」，自即日於台北信義新光三越A8開設2號店，並預計於3月30日正式開幕。為慶祝新店登場，除了有多款新品、指定套餐優惠，試營運期間還推出9折方案，開幕期間留下五星好評，則可獲贈「牛胸腹肉」1份。

「IKIGAI 燒肉專門店」自2022年在天母商圈開幕，以「個人燒肉」的型態，搶攻獨食經濟。此次新開幕的2號店，全新推出「Prime級嫩肩牛肉套餐」，每套550元；同樣新登場的「活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐」，一次可擁有雙重享受，每份460元。另外還有以甕漬巨龍燒肉為基礎、升級版的「龍轉祥雲」燒肉，較原本份量增加28%，並且搭配燈光效果與煙霧，更符合現代人打卡需求，每份220元。同時也打造新品「要辣不辣牛肉飯」，每份50元。

為慶祝新店開幕，IKIGAI推出多款指定套餐優惠。「美國PR嫩肩套餐＋日本竹葉魚板＋杏鮑菇」，原價785元，優惠價688元。「美國PR嫩肩套餐＋活菌豚肋條&蒜香雞肉雙拼套餐＋鮮海大蝦2隻＋日本竹葉魚板」，雙人原價1,410元，優惠價1,268元。點購套餐者，可享加購「海海人生」優惠方案（鮮海大蝦2隻＋鮮小花枝＋日本竹葉魚板），原價480元，加購優惠價368元。