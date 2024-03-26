FRED最新形象 前進地中海捕捉清晨到落日之美

法國蔚藍海岸以風景秀麗著稱，與地中海淵源深厚的珠寶品牌斐登（FRED）發表最新形象廣告，展示這片永恆美麗的風景最溫暖、陽光明媚的一面，體現品牌被稱譽為「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」的核心價值與具有感染力的獨特光芒。FRED一直秉持品牌創始人Fred Samuel溫暖、關懷的個性，直以精湛的工藝和專業知識發揮他對光的無盡熱愛，透過珠寶的設計展現他對於「樂享生活」（joie de vivre）的堅定追求。

最新視覺形象從Fred Samuel和品牌所鍾愛的法國蔚藍海岸汲取靈感，故事的主角們Freddies，則是Fred Samuel的當代化身，盡情擁抱生活每一刻：駕駛敞篷車沿著風光如畫的海岸線自由自在地馳騁；在陽光下，從懸崖上一躍而下，潛入清澈的大海中；享受陽光輕撫著肌膚的暖意；在夕陽餘輝中，無拘無束地跳舞，樂而忘返 ……