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FRED最新形象 前進地中海捕捉清晨到落日之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED經典珠寶Force 10系列手環。圖／斐登提供
FRED經典珠寶Force 10系列手環。圖／斐登提供

法國蔚藍海岸以風景秀麗著稱，與地中海淵源深厚的珠寶品牌斐登（FRED）發表最新形象廣告，展示這片永恆美麗的風景最溫暖、陽光明媚的一面，體現品牌被稱譽為「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」的核心價值與具有感染力的獨特光芒。FRED一直秉持品牌創始人Fred Samuel溫暖、關懷的個性，直以精湛的工藝和專業知識發揮他對光的無盡熱愛，透過珠寶的設計展現他對於「樂享生活」（joie de vivre）的堅定追求。

最新視覺形象從Fred Samuel和品牌所鍾愛的法國蔚藍海岸汲取靈感，故事的主角們Freddies，則是Fred Samuel的當代化身，盡情擁抱生活每一刻：駕駛敞篷車沿著風光如畫的海岸線自由自在地馳騁；在陽光下，從懸崖上一躍而下，潛入清澈的大海中；享受陽光輕撫著肌膚的暖意；在夕陽餘輝中，無拘無束地跳舞，樂而忘返 ……

隨著「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」的目光與太陽，法國蔚藍海岸的快樂時刻從破曉到黃昏不斷變化，由蔚藍色調到、米色、粉紅色和橙色，映照Freddies所配戴的珠寶：Force 10、Chance Infinie和Pretty Woman雋永迷人的設計，展現出一種既休閒又高雅的魅力。

法國珠寶品牌FRED最新形象廣告。圖／斐登提供
法國珠寶品牌FRED最新形象廣告。圖／斐登提供
FRED經典珠寶Force 10系列手環。圖／斐登提供
FRED經典珠寶Force 10系列手環。圖／斐登提供
FRED經典珠寶Chance Infinie系列戒指。圖／斐登提供
FRED經典珠寶Chance Infinie系列戒指。圖／斐登提供
法國珠寶品牌FRED最新形象廣告，體現「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」的核心價值。圖／斐登提供
法國珠寶品牌FRED最新形象廣告，體現「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」的核心價值。圖／斐登提供
FRED經典珠寶Force 10系列項鍊。圖／斐登提供
FRED經典珠寶Force 10系列項鍊。圖／斐登提供
法國珠寶品牌FRED最新形象廣告，從創辦人和品牌所鍾愛的法國蔚藍海岸汲取靈感。圖／斐登提供
法國珠寶品牌FRED最新形象廣告，從創辦人和品牌所鍾愛的法國蔚藍海岸汲取靈感。圖／斐登提供
法國珠寶品牌FRED最新形象廣告，體現「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」的核心價值。圖／斐登提供
法國珠寶品牌FRED最新形象廣告，體現「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」的核心價值。圖／斐登提供
法國珠寶品牌FRED最新形象廣告，從創辦人和品牌所鍾愛的法國蔚藍海岸汲取靈感。圖／斐登提供
法國珠寶品牌FRED最新形象廣告，從創辦人和品牌所鍾愛的法國蔚藍海岸汲取靈感。圖／斐登提供

品牌 法國 珠寶

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