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網傳「天旋地轉」故障、遊客卡18樓5分鐘？義大急駁斥

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「天旋地轉」是義大遊樂世界的人氣設施之一。圖／擷取自義大遊樂世界官網
「天旋地轉」是義大遊樂世界的人氣設施之一。圖／擷取自義大遊樂世界官網

今日網路流傳一支影片，描述義大遊樂世界設施「天旋地轉」發生故障，裡面的人在高空卡了5分鐘。對此事件，義大世界發表聲明，指出該設施採分批上車，影片為遊客上下車時間的片段，並非故障。

義大世界園區內的「天旋地轉」，高度達18層樓，並加入360度大旋轉，體驗過程十分刺激，乃是義大世界的人氣設施之一。今日於黑色豪門企業IG出現義大世界設施故障的影片，影片內容即為義大的「天旋地轉」的畫面，並搭配描述「天吶這裡真的壞了」、「遊樂設施故障，裡面的人卡了5分鐘」、「一直在這麼高的地方，開始哭了吧，下不下來」等字句，看起來相當恐怖。

對於影片的描述，義大世界緊急發布聲明，表示「黑色豪門企業」於IG發佈影片描述義大遊樂世界之「天旋地轉」設施故障一事，屬不實造謠。同時義大也解釋，「天旋地轉」為雙邊各一個乘坐車廂，第一車廂遊客乘坐後會轉到上空等待，待第二車廂乘客乘坐完畢後設施才會開始運作，上下車時間會因當下遊客上下車及工作人員作業時間而不同，一般約3到5分鐘。「黑色豪門企業」所發布的影片為遊客上下車時間的片段，並非故障，特此說明。

同時義大也聲明，網路不實影片嚴重影響公司形象使公司聲譽受損，公司將對此訴諸法律以維護權益。目前在黑色豪門企業IG，該支影片已經下架。

投稿影片描述義大天旋地轉發生故障。圖／擷取自黑色豪門企業IG
投稿影片描述義大天旋地轉發生故障。圖／擷取自黑色豪門企業IG

影片 義大世界 車廂

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