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台灣業界第一本威士忌品牌指南 格蘭菲迪專書進化發行

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導

台灣業界第一本威士忌品牌指南、由格蘭菲迪單一麥芽威士忌台灣區品牌大使詹昌憲（James）所撰寫的《格蘭菲迪．鑑賞攻略》於2017年首度出版；7年之後，進化版《格蘭菲迪 鑑賞攻略》2024正式安可登場，新增收錄100款酒藏，使網羅酒款總數達到250款。

詹昌憲表示，常碰到熱情的消費者與藏家，分享收藏的格蘭菲迪，也詢問起酒款背後故事。然而老酒廠不乏故事趣聞，可惜都是片段分散在書籍雜誌，或是流傳於酒廠老員工之間，沒有人進行紀錄整理，十分可惜。因此，他在日常工作之餘，額外投入大量時間心力，梳理海量資料，終於誕生了台灣業界第一本威士忌品牌指南《格蘭菲迪．鑑賞攻略》，不僅為台灣創舉，放眼世界也絕無僅有。

全書共分6大單元，分別為「格蘭菲迪酒廠故事」、「格蘭菲迪的靈魂與推手」、「威士忌製酒工藝」、「格蘭菲迪收藏家」、「格蘭菲迪在台灣」、「格蘭菲迪威士忌系列」，讓威士忌迷能全方位了解格蘭菲迪如何能風行全球的魅力所在。這本攻略以人與故事為經、完整的威士忌酒款為緯，讓許多以往從新聞稿與網路看不到的酒廠故事，得以被發掘，希望構築出一個屬於格蘭菲迪的迷人空間，供酩家們沉浸悠遊其中。

適逢格蘭菲迪推出全新高年份「Archive系列」首發「1984尋覓傳奇」，封面即採用該酒款。由私藏酒窖獨家販售，單桶限量發行的格蘭菲迪「1984尋覓傳奇」。選用陳釀38年的1984年單一雪莉桶，外盒選用沉穩質感的黑褐色木盒，瓶身以高級無鉛水晶製成，延續格蘭菲迪標誌性的綠色三角瓶。酒標採用經典紅色字體，展現標誌性的回歸之美。

《格蘭菲迪．鑑賞攻略》2024年版精裝本，將於3月27號正式上市，全書共288頁，定價1600元，於誠品、蔦屋與博客來等實體與線上通路販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭菲迪單一麥芽威士忌台灣區品牌大使詹昌憲（James），撰寫台灣業界第一本威士忌品牌指南《格蘭菲迪．鑑賞攻略》。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪單一麥芽威士忌台灣區品牌大使詹昌憲（James），撰寫台灣業界第一本威士忌品牌指南《格蘭菲迪．鑑賞攻略》。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪全新高年份「Archive系列」首發「1984尋覓傳奇」，全球限量發售。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪全新高年份「Archive系列」首發「1984尋覓傳奇」，全球限量發售。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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