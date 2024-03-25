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壽司郎×辻利茶舗！抹茶桃子聖代、抹茶蛋糕限時上桌
喜歡抹茶嗎？同樣來自日本的「壽司郎」與「辻利茶舗」攜手，將於4月3日起在壽司郎限時推出「辻利抹茶桃子聖代」與「辻利抹茶蛋糕交響曲」2款甜點，讓民眾在品嚐壽司之餘，也能享受百年抹茶品牌帶來的苦甜韻味。
壽司郎除了提供迴轉壽司品項外，店內的甜點也獲得許多民眾青睞。此次攜手辻利茶舗所推出的品項中，「辻利抹茶桃子聖代」底層使用滑順的桃香慕斯，再鋪入辻利抹茶製成的抹茶蛋糕捲，再搭配白桃果肉、桃李冰淇淋以及濃郁風味的抹茶冰淇淋，最後撒上石臼研磨的「丸倉」抹茶粉，具有層層堆疊的風味與濃郁茶香，每份140元。
另一款「辻利抹茶蛋糕交響曲」同樣選用以辻利上等抹茶鮮奶油製作而成的抹茶蛋糕捲，搭配草莓果丁、草莓冰淇淋及濃郁抹茶冰淇淋。可以將抹茶蛋糕捲依次搭配草莓果丁、草莓冰淇淋、抹茶冰淇淋，藉此享受滋味變化，每份110元。
「辻利抹茶桃子聖代」與「辻利抹茶蛋糕交響曲」預計將於4月3日至4月21日期間，於壽司郎「世界フェア」世界美味祭中獨家販售，售完為止。
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