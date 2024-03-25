有夠香！7-ELEVEN聯手8位啦啦隊女神 鮮食、飲品換新裝

迎接熱血棒球季，今年來點不一樣的香香氛圍！7-ELEVEN眾多商品全都換上粉色新裝，集結6大球隊高人氣的8位啦啦隊女孩，包括林襄、張雅涵、李芷霖、峮峮、安芝儇、慈妹、Dora、瑟七助陣，還推出超香的限量女神周邊商品，粉絲們一定要手刀收藏！

中華職棒35周年首場例行賽即將於3月30日在台北大巨蛋熱血開打，7-ELEVEN激發全民棒球魂，自4月3日起強棒出擊推出「7-ELEVEN聯萌女神」活動，嚴選真飽涼麵、握便當、愛餡大亨、台灣上等蕉、思樂冰、CITY TEA現萃茶等，超過15款人氣商品換上超香女神萌裝，更期間限定推出「芬達綠茶風味思樂冰」及「CITY TEA青梅冰茶」，全都換上女神專屬設計杯。另外還有獨家開發抱枕、元氣扇等18款限量女神周邊商品，搭配統一獅、中信兄弟、台鋼雄鷹、中華職棒聯盟35周年等人氣職棒周邊預購，全都太香了，球迷、粉絲們千萬別錯過。

除了眾多商品都換上超香的啦啦隊女神包裝，想要擁有女神周邊，自4月3日至4月30日到7-ELEVEN門市購買聯萌女神系列商品，單筆結帳金額滿100元隨機贈送1款「限量聯萌女神文件夾」，還有消費不限金額即可以29元加價購的「限量聯萌女神元氣扇」，想要女神隨時陪在身邊加油打氣，「限量聯萌女神抱枕」999元預購也一定要收藏，讓你一次擁抱8位啦啦隊女神。

如果你是OPENPOINT點數大富翁，還有機會用點數換與啦啦隊女神來場夢幻燭光晚餐的機會，自4月3日至4月14日推出「OPENPOINT X聯萌女神燭光晚宴」抽獎活動，使用100點OPENPOINT就有機會與5大女神：林襄、瑟七、雅涵、芷霖、Dora約會，活動期間開啟OPENPOINT APP點數兌換頁面，抵用100點OPENPOINT即可獲得1張女神燭光晚宴抽獎票券，兌換無上限，將有50位幸運兒可於4月27日在台北W飯店與女神同行、近距離互動。