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現省145元！漢堡王「安格斯漢堡」買1送1 只有1天
漢堡王「買1送1」又來了！漢堡王於3月27日限時推出「安格斯系列漢堡買1送1」優惠，現省145元。除此之外，漢堡王「竹東店」自即日起也已開幕，除了有指定套餐優惠外，消費加贈聯名提袋，滿額可贈漢堡王堡飽卡。
3月27日當天，漢堡王推出「安格斯系列漢堡買1送1」優惠，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡以及花生安格斯牛肉堡均可適用，民眾亦可自由搭配口味。2入原價290元，優惠價145元，並將於3月26日於官網提前開放預訂。
漢堡王「竹東店」自即日起正式開幕，3月29日前，購買「安格斯雙層鱈魚經典餐」（安格斯厚切牛堡＋雙層田園鱈魚堡＋大薯＋中可2杯），原價409元，特價299元。「海老花生雙層脆雞堡經典餐」（Q彈海老堡＋美式花生雙層脆雞堡＋中薯2份＋中可2杯），原價423元，特價299元，並再送「漢堡王&百事可樂聯名大容量提袋」，送完為止。3月30日起，臨櫃消費滿299元，即贈「漢堡王堡飽卡」1張，送完為止。
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