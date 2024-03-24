快訊

認了介紹Mandy給汪小菲 李進良看他上警局這麼說

北市文山區凌晨9人大亂鬥...男不滿被嗆聲烙人理論 其中1人慘被打斷腿

白沙屯媽回程急行軍！突然為這對母子停轎 搖晃5分鐘民眾看哭了

飛利浦義式咖啡機快閃試飲店松菸登場 一招入手日本藝術家長場雄聯名週邊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
日本藝術家長場雄 × 飛利浦期間限定選物店，攜手打造咖啡品味細節學。圖／飛利浦提供
日本藝術家長場雄 × 飛利浦期間限定選物店，攜手打造咖啡品味細節學。圖／飛利浦提供

週末想出門走走、順道來杯美味咖啡享受悠閒午後，即日起至4月7日期間，走一趟松山文創園區「飛利浦 × hof快閃試飲店」打卡，就能享受一杯飛利浦LatteGo雲朵拿鐵。

飛利浦全自動義式咖啡機此次特別邀請因日本雜誌《POPEYE》封面一夕聞名，堅持透過簡單輪廓傳達核心訊息，以極簡黑白線條進行繪製的藝術家Yu Nagaba長場雄跨界聯名，展現「越簡單，反而越不簡單」的細節堅持。這次跨界合作，長場雄為飛利浦LatteGo EP5447量身打造4款插畫，以「雲朵」為主軸的靈感，來自喝了一口綿密的雲朵拿鐵後，感覺像漂浮於雲端上而誕生。並以插畫推出包括雙層咖啡杯、杯墊、帆布袋、咖啡儲豆罐、明信片、貼紙包等一系列限量週邊商品。

消費者除了能在快閃試飲店現場購買長場雄聯名限定商品之外，於松山文創hof發限動打卡，即可享受飛利浦LatteGo雲朵拿鐵1杯；追蹤飛利浦的Saeco咖啡館（@philips_saeco.tw），可獲得湛盧微品豆1包；現場掃QR code購買飛利浦LatteGo EP5447全自動義式咖啡機，不僅現折1,000元、送10,000元湛盧咖啡豆，還可將長場雄限量聯名禮盒帶回家。4月1日起至6月30日期間，凡至各大通路購買飛利浦全自動義式咖啡機達指定金額，亦可獲得長場雄限量聯名禮盒。

飛利浦LatteGo EP5447全自動義式咖啡機採用業界獨家100%陶瓷研磨器，有12段研磨粗細段數，低溫細磨，避免研磨過程中升溫影響咖啡香氣，呈現咖啡豆最乾淨的風味。消費者亦可依據自身喜好調整濃度，新鮮現磨高壓萃取，能萃取出香氣馥郁的綿密Crema，而業界首創的專利LatteGo無管線奶泡系統，能高速混合牛奶與空氣，形成如雲朵般綿密的奶泡質地，透過對萃取沖煮時溫度、粉量、水量的嚴格把控，以及在製作奶泡過程中對蒸汽與溫度技術的精確要求，就像家中擁有專屬咖啡師一樣。

於松山文創hof發限動打卡，即可享受飛利浦LatteGo雲朵拿鐵1杯。記者黃筱晴／攝影
於松山文創hof發限動打卡，即可享受飛利浦LatteGo雲朵拿鐵1杯。記者黃筱晴／攝影
咖啡杯墊（2款設計）建議售價每款290元。記者黃筱晴／攝影
咖啡杯墊（2款設計）建議售價每款290元。記者黃筱晴／攝影
聯名帆布袋建議售價790元。記者黃筱晴／攝影
聯名帆布袋建議售價790元。記者黃筱晴／攝影
現場掃QR code購買飛利浦LatteGo EP5447全自動義式咖啡機，不僅現折1,000元、送10,000元湛盧咖啡豆，還可將長場雄限量聯名禮盒帶回家。記者黃筱晴／攝影
現場掃QR code購買飛利浦LatteGo EP5447全自動義式咖啡機，不僅現折1,000元、送10,000元湛盧咖啡豆，還可將長場雄限量聯名禮盒帶回家。記者黃筱晴／攝影
記者黃筱晴／攝影
記者黃筱晴／攝影
咖啡儲豆罐570ml，建議售價690元。記者黃筱晴／攝影
咖啡儲豆罐570ml，建議售價690元。記者黃筱晴／攝影
長場雄以「雲朵」為主軸的靈感，為飛利浦LatteGo EP5447量身打造4款插畫。記者黃筱晴／攝影
長場雄以「雲朵」為主軸的靈感，為飛利浦LatteGo EP5447量身打造4款插畫。記者黃筱晴／攝影
明信片（2款設計）建議售價每款80元。記者黃筱晴／攝影
明信片（2款設計）建議售價每款80元。記者黃筱晴／攝影

咖啡館 快閃 消費者

延伸閱讀

日本春季甲子園連兩天因雨延賽 網友哀號

一秒到日本 花蓮「小京都」將軍府明天試營運

city'super「清酒祭」重磅登台 3大亮點日本酒迷別錯過

日本紅麴保健食品傳傷腎 國內藥師解析：這1點怪怪的

相關新聞

飛利浦義式咖啡機快閃試飲店松菸登場 一招入手日本藝術家長場雄聯名週邊

週末想出門走走、順道來杯美味咖啡享受悠閒午後，即日起至4月7日期間，走一趟松山文創園區「飛利浦 × hof快閃試飲店」打...

演場會續攤！高雄串聯30+酒吧 跑趴爽抽萬元住宿

近年高雄儼然躍升全台「演唱會之都」，全球粉絲都能在此一睹國內外巨星風采；今年春季高雄再度掀起演唱會精彩浪潮，包括7-EL...

刷新節電紀錄！統一超商響應全球最大減碳行動「地球一小時」　號召合作夥伴共上萬據點齊關燈

統一超商呼應國際減碳趨勢展現永續「綠實力」，為喚起全民節能減碳意識，統一超商連續第3年參與全球最大規模環保節能行動「Ea...

粉嫩愛心造型、科技感太陽眼鏡 搭出春夏搶眼潮流風範！

又到了挑選太陽眼鏡當作外出搭配時必要配件的季節，因此日本連鎖眼鏡品牌JINS推出「花漾」、「時尚萬花筒」兩大系列，除了可以遮擋刺眼的陽光，還能為整體造型增添時髦個性；台牌ZIV則準備加入太空科技風格的限量墨鏡，為使用者提供了全方位的保護與便利性。

city'super「清酒祭」重磅登台 3大亮點日本酒迷別錯過

近年越來越多高檔日本酒進軍台灣市場，飲用族群也愈加年輕化，看準此消費趨勢，睽違4年「2024 SAKE FAIR」於3月...

證件亮出來！姓名有「ㄐㄧㄤ」牛排、巧克力布朗尼免費吃

證件亮出來！連鎖牛排餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排優惠活動「怎麼降啦！」再度加碼，攜手最強「將」7-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。