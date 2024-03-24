飛利浦義式咖啡機快閃試飲店松菸登場 一招入手日本藝術家長場雄聯名週邊
週末想出門走走、順道來杯美味咖啡享受悠閒午後，即日起至4月7日期間，走一趟松山文創園區「飛利浦 × hof快閃試飲店」打卡，就能享受一杯飛利浦LatteGo雲朵拿鐵。
飛利浦全自動義式咖啡機此次特別邀請因日本雜誌《POPEYE》封面一夕聞名，堅持透過簡單輪廓傳達核心訊息，以極簡黑白線條進行繪製的藝術家Yu Nagaba長場雄跨界聯名，展現「越簡單，反而越不簡單」的細節堅持。這次跨界合作，長場雄為飛利浦LatteGo EP5447量身打造4款插畫，以「雲朵」為主軸的靈感，來自喝了一口綿密的雲朵拿鐵後，感覺像漂浮於雲端上而誕生。並以插畫推出包括雙層咖啡杯、杯墊、帆布袋、咖啡儲豆罐、明信片、貼紙包等一系列限量週邊商品。
消費者除了能在快閃試飲店現場購買長場雄聯名限定商品之外，於松山文創hof發限動打卡，即可享受飛利浦LatteGo雲朵拿鐵1杯；追蹤飛利浦的Saeco咖啡館（@philips_saeco.tw），可獲得湛盧微品豆1包；現場掃QR code購買飛利浦LatteGo EP5447全自動義式咖啡機，不僅現折1,000元、送10,000元湛盧咖啡豆，還可將長場雄限量聯名禮盒帶回家。4月1日起至6月30日期間，凡至各大通路購買飛利浦全自動義式咖啡機達指定金額，亦可獲得長場雄限量聯名禮盒。
飛利浦LatteGo EP5447全自動義式咖啡機採用業界獨家100%陶瓷研磨器，有12段研磨粗細段數，低溫細磨，避免研磨過程中升溫影響咖啡香氣，呈現咖啡豆最乾淨的風味。消費者亦可依據自身喜好調整濃度，新鮮現磨高壓萃取，能萃取出香氣馥郁的綿密Crema，而業界首創的專利LatteGo無管線奶泡系統，能高速混合牛奶與空氣，形成如雲朵般綿密的奶泡質地，透過對萃取沖煮時溫度、粉量、水量的嚴格把控，以及在製作奶泡過程中對蒸汽與溫度技術的精確要求，就像家中擁有專屬咖啡師一樣。
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