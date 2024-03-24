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UNIX多功能吹風機一台抵兩台 5種客製化護理模式超貼心

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
UNIX AIRSHOT DUAL motion一機搞定吹風、造型。圖／UNIX Taiwan提供
UNIX AIRSHOT DUAL motion一機搞定吹風、造型。圖／UNIX Taiwan提供

吹風機、整髮器，女孩們的梳妝台道具實在有夠多，如果能一機搞定吹風、造型，且全家大小都能找到最適用的功能模式，那就太方便了！韓國UNIX全新設計到多合一吹風機UNIX AIRSHOT DUAL motion在台上市，不用苦惱要買哪種組合，直接送上大全配，內含吹風機、吹嘴、左右捲髮器、風量刷，甚至連擺放配件的收納架都附上，搭配內建5種吹髮、造型模式，對頭髮護理有更高要求的民眾，還可以切換到超貼心的「客製化護理FIT模式」，一機就可以輕鬆搞定所有頭髮吹整需求。

UNIX AIRSHOT DUAL motion使用等離子水膜科技，可快速吹乾頭髮同時保持秀髮水潤度，減少毛鱗片因為熱風吹整的損傷。在手動模式下，提供5種不同風量，強力風量適合想要快速吹乾頭髮時使用，較弱的風量則適合在想要吹整造型時搭配使用，A模式則是專門為搭配造型工具使用而設計，裝上專屬捲髮器後則立即變身造型熱工具，運用康達效應，可自動捲起髮束，不怕電棒左轉右轉搞不清方向。另外還有一招密技，就是將捲髮器套上風量刷，使用在在兩側頭頂髮根處，讓髮根變的蓬鬆立體，立刻創造自然豐盈的髮量。

對吹整頭髮有更細緻要求的民眾，則可以切換到「FIT客製化護理模式」，內建5組吹整設定，包括S頭皮模式，43度溫風針對頭皮特別呵護，不管是短髮還是中長髮，都可以快速將髮根吹乾，同時帶來頭皮清新舒暢；D損壞模式，專為受損髮質而設計，避免頭髮再因為吹整而受損；C護理模式則是以60度熱風5秒搭配冷風2.5秒交替吹乾，保持頭髮中的濕潤度，維持頭髮水分平衡；另外還有特別輕柔的B嬰兒模式，以及專為養寵物家庭設計的P寵物模式，可以快速仔細吹到毛髮根部，不刺激皮膚，還能保持毛髮濕潤光亮，減少打結，讓全家都能找到最適合自己的功能使用。

除了多種貼心功能，UNIX AIRSHOT DUAL motion更使用超小型X13 U BLDC馬達，體積只是一般馬達的1/3，讓機身重量更輕盈，即使髮量多、頭髮長，長時間手持吹整也不會有負擔，搭配防震低噪音設計，夜間使用也不會造成干擾，讓吹髮、整髮都變得更輕鬆無壓力。

換上捲髮器配件，立刻變身整髮工具。記者黃筱晴／攝影
換上捲髮器配件，立刻變身整髮工具。記者黃筱晴／攝影
輕鬆打造捲度自然、髮根蓬鬆豐盈的造型。圖／UNIX Taiwan提供
輕鬆打造捲度自然、髮根蓬鬆豐盈的造型。圖／UNIX Taiwan提供
UNIX AIRSHOT DUAL motion大全配組合，內含吹風機、吹嘴、左右捲髮器、風量刷，甚至連擺放配件的收納架都附上。記者黃筱晴／攝影
UNIX AIRSHOT DUAL motion大全配組合，內含吹風機、吹嘴、左右捲髮器、風量刷，甚至連擺放配件的收納架都附上。記者黃筱晴／攝影
撥動開關案件，隨時切換手動、FIT客製化護理模式。記者黃筱晴／攝影
撥動開關案件，隨時切換手動、FIT客製化護理模式。記者黃筱晴／攝影
FIT客製化護理模式，內建5組吹整設定。記者黃筱晴／攝影
FIT客製化護理模式，內建5組吹整設定。記者黃筱晴／攝影
配件收納架也是磁吸式，不怕配件亂滾找不到。記者黃筱晴／攝影
配件收納架也是磁吸式，不怕配件亂滾找不到。記者黃筱晴／攝影
機身後方的進風口濾網，轉開就能清潔。記者黃筱晴／攝影
機身後方的進風口濾網，轉開就能清潔。記者黃筱晴／攝影
吹嘴、配件都是磁吸式固定，輕鬆秒更換。記者黃筱晴／攝影
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