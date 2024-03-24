連續2天！星巴克「買1送1」 任一證件有「2、6」就行

星迷快把所有證件翻出來！星巴克為歡慶26週年，宣布於3月28日（四）、29日（五）連續2天，推出「歡慶26週年．星巴克生日快樂．好友分享日」優惠活動。消費者「任一證件」有「2、6」數字，活動期間上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯「特大杯」冰熱、口味皆一致的飲料，可享「買一送一」優惠。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。