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連續2天！星巴克「買1送1」 任一證件有「2、6」就行

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
星巴克宣布在3月28日、29日兩天，推出「歡慶26週年．星巴克生日快樂．好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布在3月28日、29日兩天，推出「歡慶26週年．星巴克生日快樂．好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網

星迷快把所有證件翻出來！星巴克為歡慶26週年，宣布於3月28日（四）、29日（五）連續2天，推出「歡慶26週年．星巴克生日快樂．好友分享日」優惠活動。消費者「任一證件」有「2、6」數字，活動期間上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯「特大杯」冰熱、口味皆一致的飲料，可享「買一送一」優惠。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

這次的「買一送一」活動，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、日月潭、墾丁福華、海生館、花蓮理想、奇美博物館…等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

為歡慶26週年，星巴克推出「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
為歡慶26週年，星巴克推出「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

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