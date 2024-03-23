春茶新趣！唐寧前進頂奢露營區、TWG Tea「櫻」入茶

春來了，進口茗茶也捎來新風味。唐寧茶前進全台唯一Villa級露營車園區「LoopLand」，帶來揉合英式茶香與私廚料理、野奢情味的新體驗；TWG Tea則浪漫獻上夢幻的櫻花粉限定茶罐，打造「茗壺裡的春天」。

英國皇室御用唐寧茶TWININGS攜手隱於宜蘭冬山隱奢露營品牌LoopLand，推出「唐寧林中質感度假全體驗」，主廚謝燦祥Sean以唐寧茶鉑金系列、經典系列茶款，以一泊四食唐寧特製茶套餐，為旅客獻上一連串驚喜。其中，前菜「琥珀焦糖洋蔥湯」以唐寧鉑金琥珀焦糖博士茶入菜，菜色微甜適口，且散發琥珀般的晶瑩色澤。「胭脂莓果紅酒燉雞」採唐寧鉑金胭脂莓果茶入菜，茶香、色鮮且味美。主廚秘製的「爐烤松露牛菲力」，唐寧鉑金大吉嶺莊園雙芬茶則化身醬汁，與牛肉協調得恰如其分。就連甜點「薑芒鳳梨生乳酪」也帶著薑芒綠茶清爽的風味。

露營區也提供三款唐寧茶調飲，入夜可伴星空品飲。隔日早晨則以唐寧「英倫早餐茶」與「皇家伯爵茶」喚醒旅客。營區還提供唐寧茶香氛手作課程，完美茶香旅行。4/1至6/30一泊四食方案18,500元。

春暖花開的季節，也像似漫步在粉色櫻花雨中。世界奢華茶葉品牌TWG Tea年度鉅獻「櫻之頌！茗茶」，全新創作的手工調配茶，以溫潤綠茶交織花香的清雅茶韻，猶如春天捎來滿載希望的序曲，4月1日起全台限量上市，單罐售價為1,450元，將同步於TWG Tea全台精品門市、momo品牌旗艦館及LINE Gift平台販售。

此外，季節限定期間至全台精品門市選購6入、12入或24入盒裝茶香馬卡龍，皆可搭配精緻的櫻花粉禮盒。全新的「日式櫻花茶壺」及「賞櫻鐵壺」同步登場，TWG Tea以精湛的鑄鐵工藝打造「茗壺裡的春天」，經師傅手工雕琢細膩重現唯美的立體櫻花圖騰，彷彿將一株株櫻花雕刻為永恆，其壺身材質擁有阻隔空氣的優勢，得以有效保持茶葉沏飲的溫度，沖泡任何茶款都能凸顯其最佳風味。