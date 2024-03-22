「20歲」或「相加滿20」送20片雪花牛！原燒免費換肉

王品集團第一個燒肉品牌「Oh my!原燒」即將迎來20歲生日，即日起至4月底，將以有趣的方式慶生：內用達指定消費金額就能用「20歲」獲得20片雪花板腱牛，還有各樣相加滿20的趣味定義，免費換肉並不難。同樣於4月底前，到「藝奇和牛岩板燒 日本料理」出示指定畫面並消費任兩客套餐，就招待「胭脂蝦刺身」一份。

擁有百變吃法的「Oh my!原燒」自2004年開出第一間店，至今已有19間門店，經典招牌「華麗巨星鑽切牛套餐」，以長達50公分的鑽切牛衝擊吃貨視覺，再由專人代烤、可品嘗肉質外酥內軟的口感。為了與長期支持的消費者歡慶20周年，即日起至4月底，內用消費達2,000元就能用「1位20歲」獲得20片雪花板腱牛，消費達4,000元再推派「第2位20歲」即招待40片，以此類推。

除了2004年出生、正值20歲的同行小鮮肉，未滿20歲的小客人，歲數相加總和為20也算數，例如：4個5歲小孩或2位10歲兒童，超過20歲的追肉吃貨、可以秀出自己20歲的嫩照同樣符合資格。

網路評價全台前20間約會餐廳的「藝奇和牛岩板燒 日本料理」，即日起至4月底，出示指定畫面並消費任兩客套餐，即招待「胭脂蝦刺身」一份。「胭脂蝦刺身」被譽為蝦界和牛，需在至少500米深海才能捕獲，因此也有「深海紅寶石」之稱。