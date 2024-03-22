PChome網路家庭響應世界關燈日！永續選品全館限時79折起

PChome網路家庭力行ESG永續發展，連續第四年響應全球最大自發性公益減碳「Earth Hour關燈一小時」活動，將於3月23日（本週六）當天晚間8點30分至9點30分於PChome辦公大樓同步關燈一小時，以實際行動落實環境永續目標。旗下PChome 24h購物也特別推出「世界關燈日」、「有責商行」、「綠色商品」三大選品推薦專區，精選商品限時祭出購買「有責商行」嚴選社創商品享79折、零碳美妝領導品牌O’right歐萊德指定明星品69折等優惠活動，邀請消費者加入綠色生活行列。

PChome網路家庭作為全台率先倡導永續概念之大型綜合電商平台，自2019年起即全面推動綠色購物計畫，積極主動從包裝、運輸、倉儲、金流四大面向著手，串聯合作夥伴與消費者，共創網路購物的永續價值鏈，並持續深化永續發展行動方案。其中在「綠購倉儲」部分，當前不只旗下自有倉儲已全面採用LED照明設備，相較於傳統燈具消耗的能源約減少50%～70%，有效節約能源；此外，2023年全新啟用營運的「網家林口A7智慧物流園區」，透過高密度導入AI技術和全自動化倉儲設備，貨架區更是無須任何照明設備，天天皆能實現「關燈倉庫」的情境，在世界地球日當天「網家林口A7智慧物流園區」也會關閉24小時（凌晨0點至晚上12點）的招牌燈，同步響應。

隨著永續議題受到高度重視，PChome 24h購物也持續優化選品策略與服務體驗，藉由綠色商品採購與銷售循環，提供永續選品來響應議題。其中，自2021年起攜手經濟部中小企業處共同推廣的「有責商行」，至今已扶植逾50個台灣在地優質社創品牌，進一步觀察專區熱銷TOP 5品項包含頭皮保養、清潔劑、植物洗浴產品、米和除臭襪，由此可見，對環境與肌膚安全友善的產品為消費者採購綠色商品的首選；而2023年新開設的「綠色商品館」，也集結超過上萬種（有機認證、節能／省水標章及天然、減塑等）永續選品，統計目前的綠色商品數已較專區成立時約成長75%。

每一步消費「綠」行動，皆為地球永續發展一大步，根據凱度調查，全球消費者對永續議題關注的前三名為氣候變遷、水資源缺乏及塑膠垃圾，並有愈來愈多消費者實際採取行動來支持永續。PChome 24h購物今年特別推出「世界關燈日」綠色專區，推薦減碳愛地球、環保永續、節約能源等綠色商品供消費者選擇。