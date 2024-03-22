期間限定、僅此一檔！「全家行動購」3月25日獨賣陳耀訓・麵包埠「奶蓋芋泥金沙捲」

氣溫回暖好心情，更需享受春天好滋味，全家便利商店為滿足消費者春日多變的味蕾，再次與世界麵包冠軍陳耀訓師傅攜手合作，電商平台「全家行動購」3月25日上午10點獨家開賣其最新力作「奶蓋芋泥金沙捲」，由「陳耀訓・麵包埠YOSHI BAKERY」生產出品，採用日本熊本麵粉製成的鬆軟甜麵包，加入香綿芋泥與飽富口感的芋頭丁，搭配鹹香點綴的紅土鹹蛋黃餡，表面淋上細緻調製的鹹甜奶蓋淋醬，與芋泥、金沙的鹹甜滋味完美結合，打造多層次的味蕾饗宴。「奶蓋芋泥金沙捲」每盒2入售價299元，「全家行動購」優惠價229元，下單後更可設定鄰近「全家」店舖就近取貨，期間限定、僅此一檔，甜點控記得設定好鬧鐘。

自己下廚也能打造春日和風饗宴，「全家」APP「Fami煮煮」專區同步換上春日新菜單，首度與日本人氣No.1廚藝教室ABC Cooking Studio聯名合作，以日式道地料理、春季清爽風味為開發訴求，運用當令食材入料，端出「日式薑燒豬肉」、「蜜醋雞肉野菜」與「和風彩椒雞柳」3道色香味俱全的和風春日料理；每道料理食材份量皆預先切洗處理，依照食譜卡即可零失誤快速上桌，無論在家自煮或露營料理，都完美應援。歡慶「Fami煮煮」上新菜，3月31日前享新品嘗鮮價每道149～169元。