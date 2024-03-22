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期間限定、僅此一檔！「全家行動購」3月25日獨賣陳耀訓・麵包埠「奶蓋芋泥金沙捲」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「全家行動購」3月25日上午10點獨家開賣陳耀訓・麵包埠「奶蓋芋泥金沙捲」，每盒2入優惠價229元，下單後更可設定鄰近「全家」店舖就近取貨，期間限定、僅此一檔。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」3月25日上午10點獨家開賣陳耀訓・麵包埠「奶蓋芋泥金沙捲」，每盒2入優惠價229元，下單後更可設定鄰近「全家」店舖就近取貨，期間限定、僅此一檔。圖／全家便利商店提供

氣溫回暖好心情，更需享受春天好滋味，全家便利商店為滿足消費者春日多變的味蕾，再次與世界麵包冠軍陳耀訓師傅攜手合作，電商平台「全家行動購」3月25日上午10點獨家開賣其最新力作「奶蓋芋泥金沙捲」，由「陳耀訓・麵包埠YOSHI BAKERY」生產出品，採用日本熊本麵粉製成的鬆軟甜麵包，加入香綿芋泥與飽富口感的芋頭丁，搭配鹹香點綴的紅土鹹蛋黃餡，表面淋上細緻調製的鹹甜奶蓋淋醬，與芋泥、金沙的鹹甜滋味完美結合，打造多層次的味蕾饗宴。「奶蓋芋泥金沙捲」每盒2入售價299元，「全家行動購」優惠價229元，下單後更可設定鄰近「全家」店舖就近取貨，期間限定、僅此一檔，甜點控記得設定好鬧鐘。

自己下廚也能打造春日和風饗宴，「全家」APP「Fami煮煮」專區同步換上春日新菜單，首度與日本人氣No.1廚藝教室ABC Cooking Studio聯名合作，以日式道地料理、春季清爽風味為開發訴求，運用當令食材入料，端出「日式薑燒豬肉」、「蜜醋雞肉野菜」與「和風彩椒雞柳」3道色香味俱全的和風春日料理；每道料理食材份量皆預先切洗處理，依照食譜卡即可零失誤快速上桌，無論在家自煮或露營料理，都完美應援。歡慶「Fami煮煮」上新菜，3月31日前享新品嘗鮮價每道149～169元。

4月16日前於「全家」APP「Fami煮煮」專區購買指定商品還有機會抽中價值880元的ABC Cooking Studio課程體驗；4月16日前下單購買「Fami煮煮」指定商品還可集章兌好禮，集滿3個章可兌換可口可樂ZERO一瓶、集滿6個章可兌換可口可樂2L一瓶（數量有限，兑完為止）。

「Fami煮煮」蜜醋雞肉野菜，以龍眼蜜調製特蜜醋醬汁，佐以鮮嫩雞腿丁搭配蓮藕、甜豆莢等時令蔬菜，售價178元，即日起至3月31日享新品嘗鮮價169元。圖／全家便利商店提供
「Fami煮煮」蜜醋雞肉野菜，以龍眼蜜調製特蜜醋醬汁，佐以鮮嫩雞腿丁搭配蓮藕、甜豆莢等時令蔬菜，售價178元，即日起至3月31日享新品嘗鮮價169元。圖／全家便利商店提供
「Fami煮煮」首度與日本人氣No.1廚藝教室ABC Cooking Studio聯名，端出日式薑燒豬肉、蜜醋雞肉野菜、和風彩椒雞柳3道色香味俱全的和風春日料理。圖／全家便利商店提供
「Fami煮煮」首度與日本人氣No.1廚藝教室ABC Cooking Studio聯名，端出日式薑燒豬肉、蜜醋雞肉野菜、和風彩椒雞柳3道色香味俱全的和風春日料理。圖／全家便利商店提供
陳耀訓・麵包埠「奶蓋芋泥金沙捲」採用日本熊本麵粉製成的鬆軟甜麵包，加入香綿芋泥與芋頭丁，搭配鹹香點綴的紅土鹹蛋黃餡，表面淋上鹹甜奶蓋淋醬。圖／全家便利商店提供
陳耀訓・麵包埠「奶蓋芋泥金沙捲」採用日本熊本麵粉製成的鬆軟甜麵包，加入香綿芋泥與芋頭丁，搭配鹹香點綴的紅土鹹蛋黃餡，表面淋上鹹甜奶蓋淋醬。圖／全家便利商店提供
「Fami煮煮」和風彩椒雞柳，以繽紛彩椒搭配鮮嫩雞柳，以鰹魚粉再添鮮味，售價168元，即日起至3月31日享新品嘗鮮價159元。圖／全家便利商店提供
「Fami煮煮」和風彩椒雞柳，以繽紛彩椒搭配鮮嫩雞柳，以鰹魚粉再添鮮味，售價168元，即日起至3月31日享新品嘗鮮價159元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店電商平台「全家行動購」3月25日上午10點獨家開賣陳耀訓・麵包埠「奶蓋芋泥金沙捲」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店電商平台「全家行動購」3月25日上午10點獨家開賣陳耀訓・麵包埠「奶蓋芋泥金沙捲」。圖／全家便利商店提供
「Fami煮煮」日式薑燒豬肉，醬料以薑泥調製與豬肉巧妙結合，搭配清爽鮮甜的繽紛蔬菜，打造道地日式風味，售價158元，即日起至3月31日享新品嘗鮮價149元。圖／全家便利商店提供
「Fami煮煮」日式薑燒豬肉，醬料以薑泥調製與豬肉巧妙結合，搭配清爽鮮甜的繽紛蔬菜，打造道地日式風味，售價158元，即日起至3月31日享新品嘗鮮價149元。圖／全家便利商店提供

陳耀訓 食材 麵包

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