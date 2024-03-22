OPEN將攜手Texas Roadhouse德州鮮切牛排推限時優惠！英文名「John」或姓名中有「ㄐㄧㄤ」有好康
7-ELEVEN最萌代言人OPEN將跨圈換粉，首次攜手連鎖牛排品牌Texas Roadhouse，即日起至4月15日號召全台英文名字為「John」或姓名中或有「ㄐㄧㄤ」的消費者至Texas Roadhouse店內消費拿好康，追蹤指定社群平台再送Texas Roadhouse巧克力布朗尼。
7-ELEVEN人氣大明星OPEN將出道至今已累計逾60萬Facebook粉絲，自2005年起便透過與商品、服務、跨產業授權、生活休閒活動等異業結合，開發商品涵蓋玩具、文具、日用品、食品、飲料等多元化類別，至今已推出逾千種周邊商品，平均每年可成功創造逾億元商機。近期更與國立故宮博物院翻玩創意，推出獨家限定OPEN!×故宮聯名視覺商品，創新作法帶動相關類別業績成長逾2成，跨圈換粉經濟效益再升級。
此外，7-ELEVEN掌握OPEN將周邊「粉絲經濟」，自2006年起舉辦OPEN!大氣球遊行，不僅規模為全亞洲最大，每年平均吸引逾10萬人參與，並帶來周邊商品銷售超過百萬的商機，疫情後於2023年底恢復舉辦第16屆OPEN!大氣球遊行，適逢OPEN將18歲生日，更規劃18顆大氣球與18組落地氣球、多元表演舞蹈團隊等眾多亮點，吸引逾15萬人次體驗再創新高，帶動歡樂氛圍提升品牌的親和力。
延續話題熱潮，7-ELEVEN人氣大明星OPEN將今年首波與開展餐飲集團旗下連鎖牛排品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排合作，即日起至4月15日推出「怎麼降啦！」加碼活動，消費者英文名字為「John」或姓名中有「ㄐㄧㄤ」的消費者，到全台Texas Roadhouse德州鮮切牛排餐廳出示證明，除了到店消費滿3,000元且包含至少一道活動主餐就送8盎司火烤德州牛排外，再祭出只要追蹤OPEN將以及Texas Roadhouse官方Instagram社群平台，就可再獲得巧克力布朗尼一份。（出示證明包括身分證、名片、識別證、社群個人檔案等，詳細活動辦法以店面公告為準）
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