連3天半價！「勝政豬排」重新開幕　套餐現省190元

來自日本的「靜岡勝政日式豬排」，於2014年開設台北統一時代店。在迎來10週年之際，進行重新改裝。全新的空間營造出日式料亭般的用餐風格，用餐座席也增加中島卡座，並將舊有的6人座位改為4人座位，藉以更符合當代小家庭的用餐人數。

全新開幕的勝政豬排統一時代台北店，獨家販售「極上雪花腿心豬排套餐」，選用肉質軟嫩、幾乎沒有油脂的腿心肉部位，酥炸後帶來外酥內軟的口感，每套380元。為慶祝重新開幕，3月25日至3月27期間，可享限時「半價優惠」，優惠價190元，每日限量30份。

王品集團旗下的「陶板屋」，本季以「日本櫻花紫蘇鹽」、「八丁赤味噌」為春季佐料，推出「菲力牛排佐八丁赤味噌」，藉由味噌鹹香微辣的滋味，增添牛排美味。即日起點購「香蒜瓦片牛肉」、「沙朗佐壽喜月見醬」或「菲力牛排佐八丁赤味噌」等主餐，則附贈「日本櫻花紫蘇鹽」，為料理帶來不同變化。

「藝奇和牛岩板燒 日本料理」即日起至4月底則推出應景的「春櫻限定套餐」，包括有迎賓飲櫻之梅釀、櫻花蝦山藥細麵涓豆腐，還有和牛岩板燒佐櫻花漬、櫻花蝦釜飯等共計8道菜色，每套980元。4月底前，到店消費任2客套餐，即贈「胭脂蝦刺身」1份。