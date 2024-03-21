連3天半價！「勝政豬排」重新開幕　套餐現省190元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
勝政豬排統一時代台北店，限時推出「極上雪花腿心豬排套餐」半價優惠。圖／勝政豬排提供
勝政豬排統一時代台北店，限時推出「極上雪花腿心豬排套餐」半價優惠。圖／勝政豬排提供

來自日本的「靜岡勝政日式排」，於2014年開設台北統一時代店。在迎來10週年之際，進行重新改裝。全新的空間營造出日式料亭般的用餐風格，用餐座席也增加中島卡座，並將舊有的6人座位改為4人座位，藉以更符合當代小家庭的用餐人數。

全新開幕的勝政豬排統一時代台北店，獨家販售「極上雪花腿心豬排套餐」，選用肉質軟嫩、幾乎沒有油脂的腿心肉部位，酥炸後帶來外酥內軟的口感，每套380元。為慶祝重新開幕，3月25日至3月27期間，可享限時「半價優惠」，優惠價190元，每日限量30份。

王品集團旗下的「陶板屋」，本季以「日本櫻花紫蘇鹽」、「八丁赤味噌」為春季佐料，推出「菲力牛排佐八丁赤味噌」，藉由味噌鹹香微辣的滋味，增添牛排美味。即日起點購「香蒜瓦片牛肉」、「沙朗佐壽喜月見醬」或「菲力牛排佐八丁赤味噌」等主餐，則附贈「日本櫻花紫蘇鹽」，為料理帶來不同變化。

「藝奇和牛岩板燒 日本料理」即日起至4月底則推出應景的「春櫻限定套餐」，包括有迎賓飲櫻之梅釀、櫻花蝦山藥細麵涓豆腐，還有和牛岩板燒佐櫻花漬、櫻花蝦釜飯等共計8道菜色，每套980元。4月底前，到店消費任2客套餐，即贈「胭脂蝦刺身」1份。

「品田牧場」本季以特色醬汁打造炸豬排新風味。包括有「黑醬蒜香豬排鍋膳」、「厚切腰內紅醬莎莎」等品項，還有「黃金豬排拚起司揚串」可以選擇。即日起至4月28日加入品牌LINE官方帳號，連續8周，每周一都能玩遊戲獲得加菜禮，最高享單筆消費88折優惠。

「陶板屋」每日限量供應「菲力牛排佐八丁赤味噌」。圖／王品提供
「陶板屋」每日限量供應「菲力牛排佐八丁赤味噌」。圖／王品提供
品田牧場新推出「厚切腰內紅醬莎莎」。圖／王品提供
品田牧場新推出「厚切腰內紅醬莎莎」。圖／王品提供

日本料理 櫻花

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