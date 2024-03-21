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「1天1元」玩義大 南台灣鄉親價520、兒童全年護照365元
12歲以下兒童、天天玩樂園每天只要1塊錢！3/22(五)至3/31(日)連續兩個五、六、日，台南、高雄、屏東鄉親玩樂園優惠價520元，12歲以下兒童當日購票享加購全年護照只要365元，讓小朋友天天玩樂園只要1塊錢。
「2024 義大世界兒童繪畫比賽」同步開跑，邀請3～12歲小朋友畫出心中的義大世界，有機會獲得萬元購物金。憑E卡會員及Line好友還能兌換蠟筆一盒，數量有限，換完為止。
義大Outlet Mall同步推出春日女神節童趣滿載系列，精光堂時計義大店獻出義大獨家CASIO BABY-G系列腕表2,100元起；集雅社義大店推出春日女神必備的Panasonic高滲透離子美容儀，原價10,990元、特價8,990元。3/20(三)至4/30(二)當日憑義大Outlet Mall館內不限金額消費明細至樂園現場購票、可享有皇家劇院票199元(原價299元/人)，周六星光票199元(原價299元/人)優惠。
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