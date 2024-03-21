台人瘋遊日本！酷航增班飛東京 5月起開航蘇美島、詩巫

看準台人瘋遊日本，新加坡低成本航空公司酷航今天宣布，4月1日起，台北-東京每周增至12班；另外，預計5、6月分別開航泰國蘇美島、馬來西亞詩巫。

酷航銷售部副總裁李榮新表示，4月1日起，新加坡經台北到日本東京的航班，從每周7班增至12班，到韓國首爾從每周4班增至5班，台北到北海道札幌仍維持每周4班，台北到東北亞航班每周達21班。

李榮新表示，酷航航線遍及15個國家，共72個目的地，航班量已恢復到疫前約93%；目前台灣尚有高雄到日本大阪航線未恢復，預估明年可能有機會。

談到疫後機票售價起伏，他分析，2022、2023年機票價格較高，現階段供給漸增，今年機票價格應會略降；不過，受通膨影響，可能仍無法回到疫前。

酷航表示，台灣是酷航大票倉，4月1日起，每周從34個航班增為42個航班， 搭配年度大促銷，前往東京、札幌、新加坡、韓國等熱門航點單程機票2388元起，售票期間為即起至3月25日，搭乘時間為今年5月1日至明年3月29日。