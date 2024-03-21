影／台灣賓士總裁主持 發表新CLE雙門轎跑車
台灣賓士今天舉行新車型發表會，發表會由台灣賓士總裁金恩中主持，發表了The all-new CLE全新絕美雙門轎跑車系雙車型，以及Mercedes-AMG地表最速家族成員CLE 53 4MATIC+Coupe。
Mercedes-Benz全新車系The all-new CLE 雙門轎跑車系，是Mercedes-Benz延續夢幻轎跑的拿手絕活，完美呈現在絕美的身形上，修長的車頭比例，前傾的「SharkNose」星芒型水箱罩，跑車流體式斜背設計，讓車身線條略長並急劇墜落，呈現獨樹一格的絕美姿態，內裝更以感性設計營造豪華氛圍，加長的軸距則加強了轎跑車難得有的寬敞舒適空間。
台灣賓士更驚喜亮相原本預計於下半年才登場的Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+Coupe極致的高性能雙門轎跑，透過3.0升直列六缸渦輪增壓引擎產生449hp最大馬力，以及560Nm(超增壓600Nm)最大扭矩，動力系統新增48V高效輕油電系統，提供額外23hp馬力。而AMG Performance 4MATIC+主動式四輪驅動系統，強化既刁鑚又穩定的性能表現。同時標配後軸轉向系統，後輪最大轉向角度為 2.5度，當時超過100公里時，最大轉向角度為0.7度，且前、後輪同向轉動，從而在高速時有沉著穩重的表現。
作為Mercedes-AMG地表最速家族的最新成員，全新CLE 53 4MATIC+Coupe視覺張力更加強烈，AMG引擎蓋散熱孔與AMG徽飾、AMG直瀑式水箱護罩、AMG專屬空力套件，以及為了極致底盤設定而打造的寬體車身，都讓全新CLE 53 4ATIC+Coupe駕馭氛圍更加強烈，還可選配AMG專屬造型套件，更強化競技氛圍。
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