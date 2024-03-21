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現省270元！拿坡里炸雞「買1桶送1桶」　限時28天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「拿坡里炸雞專賣店」限時推出買「酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」優惠。圖／拿坡里提供
「拿坡里炸雞專賣店」限時推出買「酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」優惠。圖／拿坡里提供

迎接清明連假到來，「拿坡里炸雞專賣店」自即日起限時推出「買1送1」優惠，凡購買「6隻酷樂雞腿桶」就送「滋汁腿排桶」，現省270元。針對會員，再享會員專屬折扣價。

拿坡里炸雞專賣店所推出的「6隻酷樂雞腿桶」內含有6隻雞腿，滿足肉食愛好者的需求；「滋汁腿排桶」則是內含經按摩入味、現點現炸的雞腿排，每桶重量達1斤。即日起至4月17日期間，凡購買「6隻酷樂雞腿桶」就送「滋汁腿排桶」，原價660元，優惠價390元。

針對三商i美食卡會員，使用App至拿坡里炸雞專賣店，即可使用3點紅利點數換取優惠券，憑券購買「6隻酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」的方案，優惠價380元。4月17日前開放領取券，兌換期限則為4月21日。

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