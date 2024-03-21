新北把創意變生意！ 113年度群募輔導計畫徵件開跑

眾所期待的「群眾募資輔導計畫」來囉！今(113)年度徵選簡章已於今(20)日公告上網，持續以「科技與設計加值」、「文化與創意發展」及「社會與地方創生」三大主題徵件，並加強提案產品之原創性審查，盼協助更多優秀創意團隊實踐夢想，歡迎踴躍遞件申請！

經發局長何怡明表示，新北市自109年起推出全臺首創的群眾募資輔導計畫，至今已扶植65組團隊，累計集資金額達新臺幣1.76億元，歷年募資專案包含科技酷品、數位文創及地方創生等多元面向。今(113)年為鼓勵更多創意團隊加入新北隊，也考量新北企業的製造實力，特別放寬計畫申請資格，凡公司或工廠登記於新北市的業者皆可參加徵選。此外，更加碼提供每組入選團隊總市值5萬元的廣告投放資源，由專業輔導顧問給予投放廣告建議，全力推廣優質新創商品。

經發局補充，今年度募集重點將聚焦於「原創性產品」，透過群眾募資及策略服務，陪伴團隊經歷產品研發、包裝、市場驗證、行銷等階段，突破舊有的資金挹注框架及規範，掌握產品核心銷售地區及目標受眾，與業者共同見證創意逐步轉化為商品的過程，並延續過往「異業結盟」加分機制，鼓勵業者跨界合作，創造1加1大於2的品牌效益，盼扶植更多臺灣品牌萌芽茁壯！

「113年度新北市群眾募資輔導計畫」徵件資訊已公告於經發局網站，歡迎撥打專線02-86433592由專人提供諮詢服務。本計畫將於113年4月18日(星期四)在板橋青職基地辦理新北市群眾募資計畫徵件說明會，歡迎有興趣的業者持續關注來趣新北金發局，隨時掌握最新活動資訊。

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