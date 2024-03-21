電子票券助永續 宜睿智慧獲ISO14067產品碳足跡查證

面對全球減碳趨勢，企業ESG意識不斷提升，相較於傳統的實體禮品和紙本票券，電子票券不僅實現了100%數位化，對使用者來說不只有方便使用、不怕弄丟的優勢，同時還能有效減少碳足跡、資源消耗和浪費。

電子票券品牌Edenred宜睿智慧，在台深耕逾10年，透過「Ideal」概念推動CSR，發展出「綠色環保」、「品質生活」與「理念追求」的3大使命，以即享券服務深耕綠色環保。今年Edenred即享券服務更通過國際驗證機構德國萊因（TÜV Rheinland）的查驗，取得ISO14067產品碳足跡查證，成為台灣唯一獲得低碳認證的電子票券商，帶領業界共同為環境永續貢獻一份心力。

在台灣，不少企業也積極導入無紙化的解決方案作為永續行動的第一步，相較於紙本禮券，Edenred即享券平均每張減碳率約為90.8%，大幅減少傳統禮券所製造出的碳排放量，幫助企業減少碳足跡。據Edenred統計，電子票券發行量累計已超過2億張，相當於拯救45,409顆樹木免於砍伐，減少約2,254噸碳排放，節省17,276公升珍貴水資源若將節省的紙張數量堆疊起來，累積高度更相當於48座台北101大樓。

為感謝企業共同支持無紙化與環境永續，Edenred特別規劃了「Ideal Green減碳永續獎」，針對品牌商家、員工福利及行銷禮贈3大類別進行表揚，包括大潤發、家樂福、國泰世華商業銀行等近30家企業橫跨零售、餐飲、科技、航空、資通訊、汽車製造、家電、金融、媒體業等共襄盛舉，同享綠色耕耘成果。