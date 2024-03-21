快訊

國中生割喉案 新北地院宣示「乾哥」移送檢方偵辦

00939被元大證券狂倒10萬多張？達人親揭真相：是供貨給交易市場買賣

血汗！高雄遊覽車禍駕駛疑連開15小時 公路局：最重開罰9萬元

電子票券助永續 宜睿智慧獲ISO14067產品碳足跡查證

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
德國萊因亞太區執行副總裁王秀雲 (左) 頒發產品碳足跡證書。圖／宜睿智慧提供
德國萊因亞太區執行副總裁王秀雲 (左) 頒發產品碳足跡證書。圖／宜睿智慧提供

面對全球減碳趨勢，企業ESG意識不斷提升，相較於傳統的實體禮品和紙本票券，電子票券不僅實現了100%數位化，對使用者來說不只有方便使用、不怕弄丟的優勢，同時還能有效減少碳足跡、資源消耗和浪費。

電子票券品牌Edenred宜睿智慧，在台深耕逾10年，透過「Ideal」概念推動CSR，發展出「綠色環保」、「品質生活」與「理念追求」的3大使命，以即享券服務深耕綠色環保。今年Edenred即享券服務更通過國際驗證機構德國萊因（TÜV Rheinland）的查驗，取得ISO14067產品碳足跡查證，成為台灣唯一獲得低碳認證的電子票券商，帶領業界共同為環境永續貢獻一份心力。

在台灣，不少企業也積極導入無紙化的解決方案作為永續行動的第一步，相較於紙本禮券，Edenred即享券平均每張減碳率約為90.8%，大幅減少傳統禮券所製造出的碳排放量，幫助企業減少碳足跡。據Edenred統計，電子票券發行量累計已超過2億張，相當於拯救45,409顆樹木免於砍伐，減少約2,254噸碳排放，節省17,276公升珍貴水資源若將節省的紙張數量堆疊起來，累積高度更相當於48座台北101大樓。

為感謝企業共同支持無紙化與環境永續，Edenred特別規劃了「Ideal Green減碳永續獎」，針對品牌商家、員工福利及行銷禮贈3大類別進行表揚，包括大潤發、家樂福、國泰世華商業銀行等近30家企業橫跨零售、餐飲、科技、航空、資通訊、汽車製造、家電、金融、媒體業等共襄盛舉，同享綠色耕耘成果。

Edenred台灣總經理吳宗翰表示 : 「Edenred即享券經由認證，每張碳足跡僅有1.12克。自即日起，不僅每張即享券上將清楚標示碳足跡電子標章，我們更進一步在Edenred的官網與電子票券採購平台提供碳足跡試算，以簡便透明的方式號召更多的夥伴加入綠色消費圈的行列。」

Edenred即享券經由認證，每張碳足跡僅有1.12克。圖／宜睿智慧提供
Edenred即享券經由認證，每張碳足跡僅有1.12克。圖／宜睿智慧提供
Edenred「Ideal Green減碳永續獎」最佳品牌商家合照。圖／宜睿智慧提供
Edenred「Ideal Green減碳永續獎」最佳品牌商家合照。圖／宜睿智慧提供

減碳 綠色消費 足跡

延伸閱讀

台塑集團減碳成效 大躍進

台灣大碳揭露 獲殊榮

台中李方艾美酒店3月23日關燈1小時 再推艾地球住宿專案

叡揚衝刺 AI 應用、碳盤查兩大引擎 今年營收再攻高

相關新聞

電子票券助永續 宜睿智慧獲ISO14067產品碳足跡查證

面對全球減碳趨勢，企業ESG意識不斷提升，相較於傳統的實體禮品和紙本票券，電子票券不僅實現了100%數位化，對使用者來說...

歡慶兒童節！IKEA小小店長加碼北部4店舉辦　手刀報名

為慶祝即將到來的兒童節連假，IKEA在大台北4間店，推出「小小店長你來當」活動，該活動一直是IKEA高人氣的活動，之前在...

Swatch聯名Omega「Snoopy史努比」登月表現身 可愛炸裂這是一定要買的吧！

還記得兩年前Swatch首度與Omega合作推出MoonSwatch登月表，後來更打造限時限量，搭載專利Moonshine Gold指針的「特別版」讓整個鐘表市場都都颳起旋風，至今也是品牌最暢銷的表款。但沒想到，兩年後同樣是選在日內瓦鐘表與奇蹟沙龍展前夕，Swatch再度推出「Snoopy史奴比」版本的登月表，再度引起熱烈討論。

巧克力炸雞堡、巧克力蛋餅 拉亞×KITKAT聯名再送機票

連鎖早餐「拉亞漢堡」首度攜手巧克力品牌「KITKAT」，自3月21日起限時推出聯名早午餐新品，將巧克力醬加入經典產品中，...

直接秒愛上！全聯驚現一款點心 引起網友共鳴：吃完沒負擔

全聯的零食深受不少人喜愛，就有網友在全聯發現一款小點心，外層口感綿密，內餡中的奶油也相當濃郁，讓她感嘆「直接秒愛上耶！」

獨／山楂烏龍來了！台北迎首間「茶之魔手」 店址、開幕時間曝光

台北也喝得到「茶魔」了！南台灣知名手搖飲「茶之魔手」日前傳出即將北上的消息，已經引起粉絲們的熱烈討論。3月20日晚間，茶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。