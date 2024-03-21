歡慶兒童節！IKEA小小店長加碼北部4店舉辦 手刀報名
為慶祝即將到來的兒童節連假，IKEA在大台北4間店，推出「小小店長你來當」活動，該活動一直是IKEA高人氣的活動，之前在內湖店舉辦，一季近400個名額，5分鐘內就額滿，從4月起加碼在大台北4家店舉辦，包括新莊店、新店店、內湖店及台北城市店，快手刀上網搶。
IKEA此次「小小店長你來當」，從4月起，擴大到大台北4間店，3月21日周四中午12點開放4～6月的報名，名額有限，快到IKEA官網報名。
在小小店長活動中，小朋友將化身IKEA店長，穿上制服與工作證，體驗參與各種業務，包括開店迎賓、整理賣場以及收銀結帳等，實際參與工作場景，在玩樂中學習，結束完工作體驗後，可以拿到兒童餐券及小禮物，更鼓勵父母能夠透過角色扮演，跟小朋友一起互動。
另外IKEA也推薦兒童禮物，想要激發創意，可以入手BYGGLEK Lego®積木遊戲盒，可以在盒蓋上堆疊積木，盒子則可以拿來收納，三個附蓋收納盒還能合併變成更大的三層大屋子樣式，創造想像力。
喜歡運動可以選SPORTSLIG足球收納／球門，在家中也能變出運動場，直立時也能當成收納箱，或是LUSTIGT躲避球遊戲組，在玩樂中訓練孩子的手眼協調能力，以及SKRATTMÅS障礙賽，可以設計出跳、爬、跑、滾或訓練個人平衡感的賽道。
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