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巧克力炸雞堡、巧克力蛋餅 拉亞×KITKAT聯名再送機票
連鎖早餐「拉亞漢堡」首度攜手巧克力品牌「KITKAT」，自3月21日起限時推出聯名早午餐新品，將巧克力醬加入經典產品中，打造出「奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡」、「奇脆起司蛋餅」等7種品項。活動期間消費滿額，還有機會抽中「台北－東京來回機票」。
「拉亞漢堡」與「KITKAT」聯名合作，將「奇脆」的概念加入早午餐之中。其中「奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡」結合拉亞漢堡以及KITKAT巧克力醬，在原本的鹹辣香氣中，又增添香濃甜蜜與鬆脆顆粒感，單點99元。「奇脆起司蛋餅」則是在起司蛋餅中添加巧克力醬，創造出甜鹹交錯的風味，單點55元。
除此之外，還有結合可頌、貝果、薯條等品項的「奇脆可頌」、「奇脆貝果」、「奇脆脆薯」同步登場，各為49、49、55元。飲品部份，則有「奇脆奶茶」、「奇脆冰摩卡」可供選擇。不僅單點，另也有以奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡、奇脆起司蛋餅、奇脆貝果為主食的套餐方案，搭配經典小點與飲品，每套89～203元。全系列限時於3月21日至5月22日期間供應。
為慶祝新品登場，透過LAYA NOW APP線上選購聯名餐點，單點消費滿200元，且使用線上支付，即可參加抽獎，有機會獲得「台北－東京來回機票」，還有餐點折價券、買1送1等不同優惠。
針對外送平台，自3月21日至3月31日於foodpanda 點餐，即享75折優惠。消費滿250元以上，輸入優惠碼「拉亞的人生」再享85折，折抵上限為50元（限使用線上支付）；自3月27日至4月9日，則於Uber Eats 推出「奇脆可頌」或「奇脆貝果搭配紅茶」，皆享「買1送1」的優惠。
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