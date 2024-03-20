巧克力炸雞堡、巧克力蛋餅 拉亞×KITKAT聯名再送機票

連鎖早餐「拉亞漢堡」首度攜手巧克力品牌「KITKAT」，自3月21日起限時推出聯名早午餐新品，將巧克力醬加入經典產品中，打造出「奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡」、「奇脆起司蛋餅」等7種品項。活動期間消費滿額，還有機會抽中「台北－東京來回機票」。

「拉亞漢堡」與「KITKAT」聯名合作，將「奇脆」的概念加入早午餐之中。其中「奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡」結合拉亞漢堡以及KITKAT巧克力醬，在原本的鹹辣香氣中，又增添香濃甜蜜與鬆脆顆粒感，單點99元。「奇脆起司蛋餅」則是在起司蛋餅中添加巧克力醬，創造出甜鹹交錯的風味，單點55元。

除此之外，還有結合可頌、貝果、薯條等品項的「奇脆可頌」、「奇脆貝果」、「奇脆脆薯」同步登場，各為49、49、55元。飲品部份，則有「奇脆奶茶」、「奇脆冰摩卡」可供選擇。不僅單點，另也有以奇脆XL勁辣炸雞芝加哥堡、奇脆起司蛋餅、奇脆貝果為主食的套餐方案，搭配經典小點與飲品，每套89～203元。全系列限時於3月21日至5月22日期間供應。

為慶祝新品登場，透過LAYA NOW APP線上選購聯名餐點，單點消費滿200元，且使用線上支付，即可參加抽獎，有機會獲得「台北－東京來回機票」，還有餐點折價券、買1送1等不同優惠。