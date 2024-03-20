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PALLADIUM端新店型、新鞋款與新系列女裝 再次定義經典元素！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PALLADIUM新店裝以簡潔線條與石材及金屬鐵件建材營造出現代城市氛圍搭配，構築出輕鬆且明亮的購物空間。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM新店裝以簡潔線條與石材及金屬鐵件建材營造出現代城市氛圍搭配，構築出輕鬆且明亮的購物空間。圖／PALLADIUM提供

以防水機能軍靴站穩街頭潮流指標地位的PALLADIUM在近年不斷地探索品牌新方向，在這季更是直接呈現嶄新店型，並為女性消費者量身打造新鞋履與流行服飾，透過種種變革來再次定義經典元素。

工業風格一直都是PALLADIUM最核心的特色，在過去也被運用在店櫃的裝潢上，與產品更有著一致的調性。不過自今年起，PALLADIUM將從鞋履市場跨足服裝，並轉型成為全方位的流行品牌，於是第一步就是替換了現有店裝。原有的統一時代門市，除了坪數擴大之外，也以簡潔線條與石材及金屬鐵件建材營造出現代城市氛圍搭配，構築出輕鬆且明亮的購物空間。

PALLADIUM春夏男裝包含結合機能與工裝風格的機能外套。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM春夏男裝包含結合機能與工裝風格的機能外套。圖／PALLADIUM提供

同時PALLADIUM為了強調品牌變化，針對女性消費者，還把招牌PAMPA軍靴翻玩出全新PALLAREVERSE系列，有著異材質拼接與撞色設計為其特色。PALLAREVERSE系列鞋搭配EVA輕量化中底搭配上全掌橡膠墊片，在提升耐磨特性的同時達到輕量化；厚底還可以視覺增高，拉高整體身形比例。還備有奶油白、奶茶，還有百搭粉霧黑、粉霧白，以及個性沙漠色、湖水藍，豐富造型選擇。

PALLADIUM春夏女裝提供了工裝風長裙，並創造出短上衣、夾克等設計，顛覆眾人對品牌印象。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM春夏女裝提供了工裝風長裙，並創造出短上衣、夾克等設計，顛覆眾人對品牌印象。圖／PALLADIUM提供

另外在去年上市防水服飾系列後，PALLADIUM以「城市軍裝」、「機能防水」、「柔和多彩」三大主題，推出多款防水外套、長短褲及裙裝、T恤等單品。男裝包含結合機能與工裝風格的機能外套、多口袋工裝風釣魚背心及復古工裝印刷T恤等。而女裝則提供了七分袖工裝風夾克及工裝風長裙，更運用寶寶藍、丁香紫、蜜桃粉、亮粉等適合春夏配色，創造出短上衣、夾克等設計，顛覆眾人對品牌印象。

PALLADIUM針對女性消費者，還把招牌PAMPA軍靴翻玩出全新PALLAREVERSE系列休閒鞋。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM針對女性消費者，還把招牌PAMPA軍靴翻玩出全新PALLAREVERSE系列休閒鞋。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM春夏女裝七分袖工裝風夾克，2,790元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM春夏女裝七分袖工裝風夾克，2,790元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM春夏女裝工裝風長裙，2,590元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM春夏女裝工裝風長裙，2,590元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM春夏男裝工裝防水機能外套，7,990元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM春夏男裝工裝防水機能外套，7,990元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM春夏男裝多口袋工裝風釣魚背心，2,990元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM春夏男裝多口袋工裝風釣魚背心，2,990元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM春夏女裝短版Logo T恤，1,490元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM春夏女裝短版Logo T恤，1,490元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM春夏男裝機能口袋T恤，1,790元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM春夏男裝機能口袋T恤，1,790元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLAREVERSE系列女款休閒鞋，2,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PALLAREVERSE系列女款休閒鞋，2,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLAREVERSE系列女款休閒鞋，2,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PALLAREVERSE系列女款休閒鞋，2,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLAREVERSE系列女款休閒鞋，2,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PALLAREVERSE系列女款休閒鞋，2,680元。圖／PALLADIUM提供

品牌 消費者 統一時代百貨

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