聽新聞
test
0:00 / 0:00
復活節限定！小鹿文娛旗下6館 免費領彩蛋、尋寶換好禮
兒童節即將來臨，小鹿文娛旅宿集團結合復活節元素，只要在3/29至4/7期間入住旗下6個館別，向櫃台人員「秀出同行孩童」即贈「健達出奇蛋」(一童可領取一顆，兩童可領取兩顆，以此類推)。
參與活動館別為：路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅主題館、站前館、謙商旅東門館，以及谷墨商旅。其中路徒PLUS行旅以及路境行旅府前館於活動期間加碼推出尋寶任務，6隻玩偶兔將藏身於大廳中，凡尋獲3隻玩偶兔者(不限年齡)， 拍照出示櫃台人員，即可再獲得一份神秘小禮。
此活動以「健達出奇蛋」象徵彩蛋，傳達復活欣喜的心情。「兔子玩偶」象徵春天萬物新生命的開端，同時也是派送復活蛋給孩子的使者，踏上旅途猶如在春天展開新生命，為到訪的小旅人打造繽紛童趣的專屬時光，讓住宿不只是休憩，更能創造歡樂的回憶，成為開啟童真的一扇窗。
小鹿文娛表示，除了在兒童節及復活節之際推出相關同樂活動，集團旗下的路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅內皆設有遊戲室，打造親子友善環境。
小鹿文娛自2013年成立以來，已打造19間獨創風格的特色旅館。相關資訊可查官網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言