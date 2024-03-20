復活節限定！小鹿文娛旗下6館 免費領彩蛋、尋寶換好禮

兒童節即將來臨，小鹿文娛旅宿集團結合復活節元素，只要在3/29至4/7期間入住旗下6個館別，向櫃台人員「秀出同行孩童」即贈「健達出奇蛋」(一童可領取一顆，兩童可領取兩顆，以此類推)。

參與活動館別為：路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅主題館、站前館、謙商旅東門館，以及谷墨商旅。其中路徒PLUS行旅以及路境行旅府前館於活動期間加碼推出尋寶任務，6隻玩偶兔將藏身於大廳中，凡尋獲3隻玩偶兔者(不限年齡)， 拍照出示櫃台人員，即可再獲得一份神秘小禮。

此活動以「健達出奇蛋」象徵彩蛋，傳達復活欣喜的心情。「兔子玩偶」象徵春天萬物新生命的開端，同時也是派送復活蛋給孩子的使者，踏上旅途猶如在春天展開新生命，為到訪的小旅人打造繽紛童趣的專屬時光，讓住宿不只是休憩，更能創造歡樂的回憶，成為開啟童真的一扇窗。

小鹿文娛表示，除了在兒童節及復活節之際推出相關同樂活動，集團旗下的路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅內皆設有遊戲室，打造親子友善環境。