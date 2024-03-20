快訊

懲處報告出爐！桃機歲修釀塞機「亂500航班」 僅機場公司董總等12人受罰

曾收大量不雅出軌照！大S控孕期遭汪小菲動粗 痛喊：婚內出軌的是你

新政府兩岸路線受矚！李大維指北京會關注就職演說 但「他不是一張白紙」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

復活節限定！小鹿文娛旗下6館 免費領彩蛋、尋寶換好禮

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
「大人系遊樂園」路徒PLUS行旅，活動期間加碼推出大廳尋兔活動，營造親子同樂氛圍。圖/小鹿文娛提供
「大人系遊樂園」路徒PLUS行旅，活動期間加碼推出大廳尋兔活動，營造親子同樂氛圍。圖/小鹿文娛提供

兒童節即將來臨，小鹿文娛旅宿集團結合復活節元素，只要在3/29至4/7期間入住旗下6個館別，向櫃台人員「秀出同行孩童」即贈「健達出奇蛋」(一童可領取一顆，兩童可領取兩顆，以此類推)。

參與活動館別為：路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅主題館、站前館、謙商旅東門館，以及谷墨商旅。其中路徒PLUS行旅以及路境行旅府前館於活動期間加碼推出尋寶任務，6隻玩偶兔將藏身於大廳中，凡尋獲3隻玩偶兔者(不限年齡)， 拍照出示櫃台人員，即可再獲得一份神秘小禮。

此活動以「健達出奇蛋」象徵彩蛋，傳達復活欣喜的心情。「兔子玩偶」象徵春天萬物新生命的開端，同時也是派送復活蛋給孩子的使者，踏上旅途猶如在春天展開新生命，為到訪的小旅人打造繽紛童趣的專屬時光，讓住宿不只是休憩，更能創造歡樂的回憶，成為開啟童真的一扇窗。

小鹿文娛表示，除了在兒童節及復活節之際推出相關同樂活動，集團旗下的路徒行旅中華館、路境行旅府前館、路徒PLUS行旅內皆設有遊戲室，打造親子友善環境。

小鹿文娛自2013年成立以來，已打造19間獨創風格的特色旅館。相關資訊可查官網。

谷墨商旅鄰近師大商圈，活動期間攜童入住即贈健達出奇蛋。圖/小鹿文娛提供
谷墨商旅鄰近師大商圈，活動期間攜童入住即贈健達出奇蛋。圖/小鹿文娛提供
同行旅客攜兒童入住即贈「健達出奇蛋」，為旅行增添有趣回憶。圖/小鹿文娛提供
同行旅客攜兒童入住即贈「健達出奇蛋」，為旅行增添有趣回憶。圖/小鹿文娛提供
響應兒童節與復活節活動，期間攜童入住小鹿文娛旗下6館即贈健達出奇蛋、指定館別加碼尋兔活動。圖/小鹿文娛提供
響應兒童節與復活節活動，期間攜童入住小鹿文娛旗下6館即贈健達出奇蛋、指定館別加碼尋兔活動。圖/小鹿文娛提供

兒童節 復活節 親子

延伸閱讀

提前慶兒童節！苗栗縣安排星空電影院 頭份市送200元禮券

基隆和平橋頭「熱狗舖」公車站牌啟用 與彩色屋相互輝映成新亮點

「#居酒屋新幹線2」驚見台灣男星！超強彩蛋教中文

苗栗縣慶祝兒童節 3月30日竹南辦星空電影院

相關新聞

春日必追2大「夢幻苦楝美景」！ 嘉義浪漫苦楝花隧道、雲林苦楝花樹屋 美到狂洗版

春日必追清香「苦楝花美景」！ 嘉義浪漫苦楝花隧道、雲林苦楝花樹屋 美到狂洗版

復活節限定！小鹿文娛旗下6館 免費領彩蛋、尋寶換好禮

兒童節即將來臨，小鹿文娛旅宿集團結合復活節元素，只要在3/29至4/7期間入住旗下6個館別，向櫃台人員「秀出同行孩童」即...

車牌有「5、2、0」任一碼 劍湖山門票3折！一車4人享優惠

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖年度徒步往雲林北港朝天宮進香活動，18日登轎出發，預計將於3/23抵達雲林北港，3/24從北...

空中飛人必追！ 遊日本「3大航空機票優惠」懶人包 加碼日航國內線免費送

空中飛人必追！ 遊日本「3大航空機票優惠」懶人包 加碼日航國內線免費送

快閃香港新提案！國泰航空北高出發限時優惠 暢遊粵港澳大灣區

【旅奇傳媒/編輯部報導】想要暢遊香港及粵港澳大灣區城市，現在有更輕鬆便利的全新玩法！國泰航空「快閃香港新提案」限時官網獨家優惠，即日起至3/29前，於國泰航空官網預訂香港機票最優75折，再享多重官網獨

「德威航空」特價機票最低560元起直飛首爾、濟州與大邱！輸入折扣碼最高8折起

要衝韓國趁現在！德威航空宣布，即日起開放特價機票預售，限量銷售，最低票價為560元起，可直飛首爾、濟州、大邱等韓國三大城市，趕快刷票看看優惠票價吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。