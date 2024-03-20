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《蠟筆小新》最愛餅乾登台！附贈20種人氣角色貼紙

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
小新最心愛的餅乾來了！「蠟筆小新巧克比可可風味餅乾」正式由萬代南夢宮代理來台。圖/萬代提供
小新最心愛的餅乾來了！「蠟筆小新巧克比可可風味餅乾」正式由萬代南夢宮代理來台。圖/萬代提供

《蠟筆小新》粉絲們注意！小新最愛的零食「蠟筆小新巧克比可可風味餅乾」正式由萬代南夢宮代理來台，即日起在全家、萊爾富、OK Mart便利商店發售，包裝內還隨機附贈一款《蠟筆小新》貼紙，全系列共20款不同經典造型，其中還有特別閃鑽版本貼紙共5款，每盒售價新台幣59元。

源自於動漫卡通《蠟筆小新》的巧克比可可風味餅乾，有著可愛的鱷魚阿山包裝，搭配獨特的星星造型，經典可可風味更是讓小新一口接一口。看卡通時一定也很好奇巧克比可可風味餅乾的神秘魅力，如今來台，粉絲可一嘗究竟。

巧克比可可風味餅乾為可愛星星形狀，味道甜而不膩，有著濃郁的奶香，搭配豐富的巧克力香氣。美味的「小心點」也帶領著大家進入一場回憶漩渦。粉絲們不可錯過的還有隨機贈送的《蠟筆小新》角色貼紙，包含春日部防衛隊、雙葉幼稚園師長和野原一家人，還有動感超人、康達姆機器人、肥嘟嘟左衛門等小新最愛的人氣角色，每一款都是經典必收。

此外，更推出稀有特別閃鑽版本貼紙共5款，小新將透過拿手變身絕活，化身劇情中各經典角色，夢幻聯動為小禮物增添可愛氛圍。

有關販售通路：全家、萊爾富、OK Mart於3月20日起發售。家樂福、康是美、大創、J-MART佳瑪、日藥本舖、LaLaport、寶雅在3月底逐一發售。全聯則是4月12日開始發售。

萬代Candy Toy Taiwan官方Facebook粉絲專頁：https://bandaicandy.com/8uCsu

在適合野餐的溫暖春季，「蠟筆小新巧克比可可風味餅乾」更是大朋友間回味兒時的共鳴好物。圖/萬代提供
在適合野餐的溫暖春季，「蠟筆小新巧克比可可風味餅乾」更是大朋友間回味兒時的共鳴好物。圖/萬代提供
萬代「蠟筆小新巧克比可可風味餅乾」3月20日起在多家便利商店率先上架。圖/萬代提供
萬代「蠟筆小新巧克比可可風味餅乾」3月20日起在多家便利商店率先上架。圖/萬代提供

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