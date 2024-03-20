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新興旅遊 「皇家蘇格蘭人號」奢華之旅
近期熱門的新興旅遊模式「豪華列車之旅」，住在車輪上的鄉間別墅，飽覽沿途醉人美景。ＣＮＮ評選歐洲最豪華觀光火車前三之一「皇家蘇格蘭人號」，曾是英王愛德華七世的私人專屬列車，服務過許多王室貴族，現由奢華旅遊品牌 Belmond接手經營，以愛德華時代的復古風格改裝，內裝擺飾皆為上乘之選。
「皇家蘇格蘭人號奢華經典之旅」六月廿二日至七月三日，旅程說明講座將於三月廿三、廿四在台中、高雄舉辦，報名請洽02-8643-3517、8643-3926，或瀏覽有行旅官網https://bit.ly/3x4iuZC
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