新興旅遊 「皇家蘇格蘭人號」奢華之旅

英國皇家愛牌DAKS歡慶130周年，因此在台舉辦盛大服裝秀，邀請包括胡宇威、金鐘獎最佳女配角李杏和名模王麗雅、時尚名人KIWI李函等擔任看秀嘉賓。不僅如此，睽違伸展台多年的男星加賀美智久也難得重操舊業，但最驚喜的還是歌手李玉璽獻出他模特兒首秀，走起台步絲毫不遜色。

2024-03-19 22:51