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胡宇威帥穿格紋西裝、李玉璽獻出模特兒處女秀替DAKS過生日！
英國皇家愛牌DAKS歡慶130周年，因此在台舉辦盛大服裝秀，邀請包括胡宇威、金鐘獎最佳女配角李杏和名模王麗雅、時尚名人KIWI李函等擔任看秀嘉賓。不僅如此，睽違伸展台多年的男星加賀美智久也難得重操舊業，但最驚喜的還是歌手李玉璽獻出他模特兒首秀，走起台步絲毫不遜色。
為品牌創立130周年，DAKS現任創意總監Luc Goidadin搭配亮眼色彩詮釋出嶄新格紋風貌，並推出限定系列作品。此次DAKS在台舉辦的紀念服裝大秀，便是此系列為主，同時混搭春夏常態新款，讓消費者有感於品牌向年輕化靠攏。同時，DAKS還特別與華裔插畫家Slowboy合作，推出獨家款式，將品牌象徵的臘腸犬「Max」圖案，換上經典House Check格紋服裝，展示打網球、雨中散步、享用香檳和狂歡慶祝，展現十足英倫風格，讓人覺得有趣。
像是近期在拍戲的胡宇威現身大秀時就穿了130周年限定系列灰色Geo Check西裝，內搭Slowboy獨家款式T恤，他表示「穿起來舒適，而且很符合我平日的穿搭風格」。而李杏則是以DAKS本季主打的翡翠綠Geo Check格紋風衣與洋裝出席活動，展現俏麗感。首度登上伸展台的李玉璽則說「第一次走秀真的很緊張，對於我來說是一個很難忘的回憶」，分別展演了紫色拼接黑色格紋造型，以及灰色西裝，台步穩健且凸顯出個人風格與服裝特色。
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