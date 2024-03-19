快訊

支付不便將有解？ 陸央行開放赴華人士用數位人民幣

汪小菲笑容滿面現身法院 「被問與女友婚期」不發一語

T1聯盟／籃球「攻戰」大巨蛋歷史之爭 門票350元至4000元

日本返台班機延誤被投訴 台灣虎航：已告知機械異常

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
有旅客投訴，指出昨晚台灣虎航從日本名古屋返台班機延誤，引發埋怨。本報資料照片
有旅客投訴，指出昨晚台灣虎航從日本名古屋返台班機延誤，引發埋怨。本報資料照片

有旅客投訴，指出昨晚台灣虎航從日本名古屋返台班機延誤，引發埋怨；不過也有乘客網友留言力挺處置得宜。台灣虎航表示，昨因航班機械異常，並告知可能延誤，及發放餐券，對於旅客不便致最誠摯歉意。

台灣虎航表示，昨（18）日IT269航班因受到航機機械異常，基於飛行安全，安排地停檢修，並同時調度備用航機執飛。

台灣虎航表示，對於受影響的旅客，台灣虎航在日本當地時間下午4時50分開櫃劃位時，即告知旅客航班時間可能延誤，也一併發送餐券。

另外，當航班受高雄機場宵禁影響，而改降至桃園機場時，台灣虎航也準備三明治及瓶裝水，並安排旅客回到高雄。

台灣虎航強調，對本次航班造成當班旅客的不便，致上最誠摯歉意。

台灣虎航

延伸閱讀

一卡通赴日本參展 拓海外業務、推台灣觀光

日本廣島超商驚傳持刀砍人！老翁刺傷2名女子

空中飛人必追！ 遊日本「3大航空機票優惠」懶人包 加碼日航國內線免費送

日銀宣布溫和升息 終結8年負利率政策

相關新聞

昨日本返台班機延誤 台灣虎航：已告知機械異常

有旅客投訴，指出昨晚台灣虎航從日本名古屋返台班機延誤，引發埋怨；不過也有乘客網友留言力挺處置得宜。台灣虎航表示，昨因航班...

GUCCI推全新Horsebit 1953樂福鞋形象廣告 歡快開步

春夏男士的衣櫃中，除了一件輕便的外套、一顆有型包款，不容錯過的肯定會有一雙遊走於休閒與正裝之際的樂福便鞋。GUCCI在品...

開展餐飲集團年營收創高 春酒祭百萬獎項加碼郵輪之旅

西式休閒餐飲領導品牌開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse，繼前（2022）...

看準台人瘋遊日本 AirAsia搶攻開航3航線最低888元起

看準台人瘋遊日本，布局東北亞航網，亞洲航空AirAsia今天宣布開航台北-沖繩、台北-東京成田、高雄-東京成田3航線，單...

7-ELEVEN開賣名廚義大利麵 經典松露水管麵奢華感滿滿

超商鮮食質感升級，7-ELEVEN攜手專業職人精心研發獨家新品，自3月20日起將首度與榮獲義大利餐飲權威評鑑指南二蝦殊榮...

爭鮮「白飯便當」又來了！2款盲盒口味 加碼抽買1送1

隨著愚人節即將到來，由爭鮮推出、看似整盒只有白飯的「飯裡藏鮮」又再度登場！此次不僅附上插畫家聯名貼紙，還可參與抽獎，有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。