日本返台班機延誤被投訴 台灣虎航：已告知機械異常
有旅客投訴，指出昨晚台灣虎航從日本名古屋返台班機延誤，引發埋怨；不過也有乘客網友留言力挺處置得宜。台灣虎航表示，昨因航班機械異常，並告知可能延誤，及發放餐券，對於旅客不便致最誠摯歉意。
台灣虎航表示，昨（18）日IT269航班因受到航機機械異常，基於飛行安全，安排地停檢修，並同時調度備用航機執飛。
台灣虎航表示，對於受影響的旅客，台灣虎航在日本當地時間下午4時50分開櫃劃位時，即告知旅客航班時間可能延誤，也一併發送餐券。
另外，當航班受高雄機場宵禁影響，而改降至桃園機場時，台灣虎航也準備三明治及瓶裝水，並安排旅客回到高雄。
台灣虎航強調，對本次航班造成當班旅客的不便，致上最誠摯歉意。
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